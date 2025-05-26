https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/is-insani-irfan-orakcioglu-yasamini-yitirdi-1096522431.html

İş insanı İrfan Orakçıoğlu yaşamını yitirdi

İş insanı İrfan Orakçıoğlu yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Orka Holding Yönetim Kurulu üyesi İrfan Orakçıoğlu yaşamını yitirdi 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T13:43+0300

2025-05-26T13:43+0300

2025-05-26T13:43+0300

yaşam

orka holding

irfan orakçıoğlu

kalp krizi

süleyman orakçıoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096522143_0:0:604:341_1920x0_80_0_0_a600ba332f580cfebd4ec2720011ee4d.jpg

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Orakçıoğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.İrfan Orakçıoğlu kimdir?İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanı. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğeni. Orka Holding bünyesinde 2004'ten bu yana 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/1096506461.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irfan orakçıoğlu, irfan orakçıoğlu kimdir, irfan orakçıoğlu kimin yeğeni, irfan orakçıoğlu süleyman orakçıoğlu, damat irfan orakçıoğlu