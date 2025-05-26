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İş insanı İrfan Orakçıoğlu yaşamını yitirdi
İş insanı İrfan Orakçıoğlu yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Orka Holding Yönetim Kurulu üyesi İrfan Orakçıoğlu yaşamını yitirdi 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T13:43+0300
2025-05-26T13:43+0300
yaşam
orka holding
irfan orakçıoğlu
kalp krizi
süleyman orakçıoğlu
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Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Orakçıoğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.İrfan Orakçıoğlu kimdir?İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanı. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğeni. Orka Holding bünyesinde 2004'ten bu yana 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun oldu.
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İş insanı İrfan Orakçıoğlu yaşamını yitirdi

13:43 26.05.2025
İrfan Orakçıoğlu
İrfan Orakçıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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Orka Holding Yönetim Kurulu üyesi İrfan Orakçıoğlu yaşamını yitirdi
Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Orakçıoğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

İrfan Orakçıoğlu kimdir?

İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanı. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğeni.
Orka Holding bünyesinde 2004'ten bu yana 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun oldu.
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