https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/1096506461.html

Düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunun dekoratif beton kemerinin bir etkinlik sırasında yıkılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T01:54+0300

2025-05-26T01:54+0300

2025-05-26T01:57+0300

afad

menemen devlet hastanesi

türki̇ye

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cde8ad3f270111718cd491d2cffad3d4.jpg

İzmir'de anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkazın altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/yavru-kedi-yanlislikla-betonun-altinda-kaldi-sanliurfa-itfaiyesi-sikisan-kediyi-kurtardi-1096502026.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, menemen devlet hastanesi, türkiye