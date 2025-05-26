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Düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
Düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunun dekoratif beton kemerinin bir etkinlik sırasında yıkılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir'de anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkazın altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/yavru-kedi-yanlislikla-betonun-altinda-kaldi-sanliurfa-itfaiyesi-sikisan-kediyi-kurtardi-1096502026.html
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afad, menemen devlet hastanesi, türkiye
afad, menemen devlet hastanesi, türkiye

Düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

01:54 26.05.2025 (güncellendi: 01:57 26.05.2025)
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA
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İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunun dekoratif beton kemerinin bir etkinlik sırasında yıkılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'de anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.
Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkazın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.
Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. gözaltına alındı.
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
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