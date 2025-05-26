İBB'ye yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 45 zanlı adliyede

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprüde İmamoğlu pankartı
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ibbye-yonelik-sorusturma-gozaltina-alinan-45-zanli-adliyede-1096509586.html
İBB'ye yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 45 zanlı adliyede
İBB'ye yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 45 zanlı adliyede
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T09:32+0300
2025-05-26T09:32+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ki̇ptaş
kadriye kasapoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770636_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_e74802c18122f8b7208524bbc1805f39.jpg
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 zanlı adliyeye nakledildi.İBB soruşturması ne durumda?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.45 şüpheli daha varSoruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturmada ne oldu, kim ne ile suçlanıyor?Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin ifadeleri alınmıştı.4 şüpheli daha varEkiplerin, firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ibbye-4-dalga-operasyonu-imamoglunun-ozel-kalem-ve-koruma-muduru-gozaltina-alindi-1096439774.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770636_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_a7e29fb46085612bb5a02333f14049af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ki̇ptaş, kadriye kasapoğlu
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ki̇ptaş, kadriye kasapoğlu

İBB'ye yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 45 zanlı adliyede

09:32 26.05.2025
© AA / Elif ÖztürkİBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA / Elif Öztürk
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 zanlı adliyeye nakledildi.

İBB soruşturması ne durumda?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

45 şüpheli daha var

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada ne oldu, kim ne ile suçlanıyor?

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.
Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin ifadeleri alınmıştı.

4 şüpheli daha var

Ekiplerin, firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
ibb - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
TÜRKİYE
İBB'ye 4. dalga operasyonu: İmamoğlu'nun Özel Kalem ve Koruma Müdürü dahil 49 kişi için gözaltı kararı
23 Mayıs, 07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала