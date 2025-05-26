https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ibbye-yonelik-sorusturma-gozaltina-alinan-45-zanli-adliyede-1096509586.html

İBB'ye yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 45 zanlı adliyede

İBB'ye yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 45 zanlı adliyede

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T09:32+0300

2025-05-26T09:32+0300

2025-05-26T09:32+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ki̇ptaş

kadriye kasapoğlu

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 zanlı adliyeye nakledildi.İBB soruşturması ne durumda?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.45 şüpheli daha varSoruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturmada ne oldu, kim ne ile suçlanıyor?Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin ifadeleri alınmıştı.4 şüpheli daha varEkiplerin, firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ibbye-4-dalga-operasyonu-imamoglunun-ozel-kalem-ve-koruma-muduru-gozaltina-alindi-1096439774.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ki̇ptaş, kadriye kasapoğlu