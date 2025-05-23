https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ibbye-4-dalga-operasyonu-imamoglunun-ozel-kalem-ve-koruma-muduru-gozaltina-alindi-1096439774.html
İBB'ye 4. dalga operasyonu: İmamoğlu'nun Özel Kalem ve Koruma Müdürü dahil 49 kişi için gözaltı kararı
İBB'ye 4. dalga operasyonu: İmamoğlu'nun Özel Kalem ve Koruma Müdürü dahil 49 kişi için gözaltı kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde 4. dalga operasyonunda çok sayıda kişi gözaltı kararı... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T07:02+0300
2025-05-23T07:02+0300
2025-05-23T09:04+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt yer alıyor.Gözaltı kararı verilen 49 kişiden 44'ü gözaltına alındı.49 kişi için verilen gözaltı kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ibb-operasyonu-firari-murat-gulibrahimoglunun-mal-varligina-el-konuldu-1096009824.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
İBB'ye 4. dalga operasyonu: İmamoğlu'nun Özel Kalem ve Koruma Müdürü dahil 49 kişi için gözaltı kararı
07:02 23.05.2025 (güncellendi: 09:04 23.05.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde 4. dalga operasyonunda çok sayıda kişi gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü ve Koruma Müdürü yer alıyor. Gözaltı kararı verilen 49 kişiden 44'ü gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt yer alıyor.
Gözaltı kararı verilen 49 kişiden 44'ü gözaltına alındı.
49 kişi için verilen gözaltı kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüpheliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."