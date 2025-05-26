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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mourinho'yu çok dikkate almadık
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mourinho'yu çok dikkate almadık
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'ya ilişkin "Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Çok... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T16:35+0300
2025-05-26T16:37+0300
spor
okan buruk
galatasaray
jose mourinho
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa ve sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Anadolu Ajansının (AA) canlı yayınına katılan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya ilişkin eleştirilerini sıraladı:'Mourinho'nun açıklamalarını çok dikkate almadık'Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon içinde saha dışına ilişkin açıklamalarını çok dikkate almadıklarını dile getirdi.Sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere saygı duyduğunu ve eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade eden Buruk, Jose Mourinho'nun kariyerine çok saygı duyduğunu tekrarladı.Buruk, "Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi başta herkes için pozitif bir durum gibi gözüküyordu. Önemli bir teknik adam geliyor, lige ilgi aratacaktır dedik ama maalesef hep negatif kullandı bunu. Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Onun buraya gelmesi Türk futbolu için kazanç olmaktan çok kendi imajını zedelemeye çalışan birinin ekstra çabası gibi oldu. Saygı duyuyorum, herkesin bir tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de de yaşandı. Buna adapte, alışık olmanız, nelerin karşınıza gelebileceğini bilmeniz gerekiyor. Rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Aynı saygım devam ediyor. Sadece bu senenin kazananı ve herkesin gözünde ligi bitirmemiz, ne güçle bitirdiğimiz, oyun olarak neler yapabildiğimiz, net gösterdiğimizde şu an kimse Galatasaray dışında bir şeyden bahsetmiyor. Bunun dışında saha dışına götürdüğünüz her şey sizi komik duruma düşürecektir." şeklinde görüş belirtti.Osimhen gidecek mi?Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Nijeryalı futbolcuya önemli teklifler olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:Sezon başında golcü oyuncunun ismi gündeme geldiğinde çok kısa sürede olumlu cevap verdiğini ifade eden Buruk, "Osimhen'in geliş sürecine insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda 'Gerçekten geliyor musun?' diye sormuştum. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, çok seviyorum. O tutkuyu yaşamak istiyorum?' dedi. Ben de tereddüt etmedim. İsmi bana gelince sistemi değiştiririm, ikili oynatırım diye düşündüm. Teknik direktör, başkan olarak Icardi ve Batshuayi var, bir oyuncu daha aldığımızda kim oynayacak, nasıl yönetilecek diye düşünebilirsiniz ama hiç düşünmedim. Ertesi günü bu konuyu konuştuğumuzda başkanımız hemen 'Tamam. Bununla ilgili yol kat edebilirsiniz.' dedi. Bu çok önemli ve değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasarayda-veda-bombasi-transfer-planlari-sizdirildi-osimhen-baskan-ozbeke-gidiyorum-dedi--1096523945.html
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mourinho okan buruk, okan buruk açıklama, okan buruk açıklamaları
mourinho okan buruk, okan buruk açıklama, okan buruk açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mourinho'yu çok dikkate almadık

16:35 26.05.2025 (güncellendi: 16:37 26.05.2025)
© Serhat Çağdaşokan buruk
okan buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Serhat Çağdaş
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'ya ilişkin "Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Çok dikkate almadık" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa ve sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Anadolu Ajansının (AA) canlı yayınına katılan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya ilişkin eleştirilerini sıraladı:

'Mourinho'nun açıklamalarını çok dikkate almadık'

Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon içinde saha dışına ilişkin açıklamalarını çok dikkate almadıklarını dile getirdi.
Sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere saygı duyduğunu ve eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade eden Buruk, Jose Mourinho'nun kariyerine çok saygı duyduğunu tekrarladı.
Buruk, "Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi başta herkes için pozitif bir durum gibi gözüküyordu. Önemli bir teknik adam geliyor, lige ilgi aratacaktır dedik ama maalesef hep negatif kullandı bunu. Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Onun buraya gelmesi Türk futbolu için kazanç olmaktan çok kendi imajını zedelemeye çalışan birinin ekstra çabası gibi oldu. Saygı duyuyorum, herkesin bir tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de de yaşandı. Buna adapte, alışık olmanız, nelerin karşınıza gelebileceğini bilmeniz gerekiyor. Rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Aynı saygım devam ediyor. Sadece bu senenin kazananı ve herkesin gözünde ligi bitirmemiz, ne güçle bitirdiğimiz, oyun olarak neler yapabildiğimiz, net gösterdiğimizde şu an kimse Galatasaray dışında bir şeyden bahsetmiyor. Bunun dışında saha dışına götürdüğünüz her şey sizi komik duruma düşürecektir." şeklinde görüş belirtti.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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Galatasaray'da veda bombası, transfer planları sızdırıldı: Osimhen, Başkan Özbek'e 'Gidiyorum' dedi
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Osimhen gidecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Nijeryalı futbolcuya önemli teklifler olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:
"Buradaki mutluluğunu, burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'i burada oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Bu da bizi ümitlendiriyor. Bunun bir de maddi kısmı var. Galatasaray Kulübünün, başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Burada top Osimhen'de. Kulübümüz ne gerekiyorsa yapıyor. Taraftarımızın isteğini biliyoruz. Bunun benzerini Icardi'de de yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri ret edip Galatasaray'ı seçmişti. Burada onun oluşturduğu ortam çok farklıydı. Şimdi o da sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetin olması benim için de büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili bir süreç devam ediyor. İnşallah olacak, ümidim öyle. Osimhen'in mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebileceğini düşünüyorum. Galatasaray elinden ne geliyorsa yapacak."
Sezon başında golcü oyuncunun ismi gündeme geldiğinde çok kısa sürede olumlu cevap verdiğini ifade eden Buruk, "Osimhen'in geliş sürecine insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda 'Gerçekten geliyor musun?' diye sormuştum. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, çok seviyorum. O tutkuyu yaşamak istiyorum?' dedi. Ben de tereddüt etmedim. İsmi bana gelince sistemi değiştiririm, ikili oynatırım diye düşündüm. Teknik direktör, başkan olarak Icardi ve Batshuayi var, bir oyuncu daha aldığımızda kim oynayacak, nasıl yönetilecek diye düşünebilirsiniz ama hiç düşünmedim. Ertesi günü bu konuyu konuştuğumuzda başkanımız hemen 'Tamam. Bununla ilgili yol kat edebilirsiniz.' dedi. Bu çok önemli ve değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
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