https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruk-mourinhoyu-cok-dikkate-almadik-1096530159.html

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mourinho'yu çok dikkate almadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mourinho'yu çok dikkate almadık

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'ya ilişkin "Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Çok... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T16:35+0300

2025-05-26T16:35+0300

2025-05-26T16:37+0300

spor

okan buruk

galatasaray

jose mourinho

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094164229_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_dee0760af1da4d493d1dcd1edaaed160.jpg

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa ve sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Anadolu Ajansının (AA) canlı yayınına katılan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya ilişkin eleştirilerini sıraladı:'Mourinho'nun açıklamalarını çok dikkate almadık'Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon içinde saha dışına ilişkin açıklamalarını çok dikkate almadıklarını dile getirdi.Sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere saygı duyduğunu ve eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade eden Buruk, Jose Mourinho'nun kariyerine çok saygı duyduğunu tekrarladı.Buruk, "Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi başta herkes için pozitif bir durum gibi gözüküyordu. Önemli bir teknik adam geliyor, lige ilgi aratacaktır dedik ama maalesef hep negatif kullandı bunu. Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Onun buraya gelmesi Türk futbolu için kazanç olmaktan çok kendi imajını zedelemeye çalışan birinin ekstra çabası gibi oldu. Saygı duyuyorum, herkesin bir tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de de yaşandı. Buna adapte, alışık olmanız, nelerin karşınıza gelebileceğini bilmeniz gerekiyor. Rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Aynı saygım devam ediyor. Sadece bu senenin kazananı ve herkesin gözünde ligi bitirmemiz, ne güçle bitirdiğimiz, oyun olarak neler yapabildiğimiz, net gösterdiğimizde şu an kimse Galatasaray dışında bir şeyden bahsetmiyor. Bunun dışında saha dışına götürdüğünüz her şey sizi komik duruma düşürecektir." şeklinde görüş belirtti.Osimhen gidecek mi?Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Nijeryalı futbolcuya önemli teklifler olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:Sezon başında golcü oyuncunun ismi gündeme geldiğinde çok kısa sürede olumlu cevap verdiğini ifade eden Buruk, "Osimhen'in geliş sürecine insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda 'Gerçekten geliyor musun?' diye sormuştum. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, çok seviyorum. O tutkuyu yaşamak istiyorum?' dedi. Ben de tereddüt etmedim. İsmi bana gelince sistemi değiştiririm, ikili oynatırım diye düşündüm. Teknik direktör, başkan olarak Icardi ve Batshuayi var, bir oyuncu daha aldığımızda kim oynayacak, nasıl yönetilecek diye düşünebilirsiniz ama hiç düşünmedim. Ertesi günü bu konuyu konuştuğumuzda başkanımız hemen 'Tamam. Bununla ilgili yol kat edebilirsiniz.' dedi. Bu çok önemli ve değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasarayda-veda-bombasi-transfer-planlari-sizdirildi-osimhen-baskan-ozbeke-gidiyorum-dedi--1096523945.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mourinho okan buruk, okan buruk açıklama, okan buruk açıklamaları