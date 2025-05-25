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EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe
EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon oldu. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe, fenerbahçe beko, son dakika
fenerbahçe, fenerbahçe beko, son dakika

EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe

22:20 25.05.2025 (güncellendi: 22:47 25.05.2025)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon oldu.
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