https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/euroleaguede-sampiyon-fenerbahce-1096505793.html
EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe
EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon oldu. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T22:20+0300
2025-05-25T22:20+0300
2025-05-25T22:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096505862_0:78:1601:978_1920x0_80_0_0_f728cbd3375e0b22a624b621253e2bf0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096505862_96:0:1503:1055_1920x0_80_0_0_ad33b20f9a91b0c923d09da09de95c06.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, fenerbahçe beko, son dakika
fenerbahçe, fenerbahçe beko, son dakika
EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe
22:20 25.05.2025 (güncellendi: 22:47 25.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon oldu.