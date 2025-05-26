https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ev-sahibi-cift-kiracilarini-oldurdu-evden-cikarmak-istiyorduk-1096535809.html

Ev sahibi çift kiracılarını öldürdü: 'Evden çıkarmak istiyorduk'

Ev sahibi çift kiracılarını öldürdü: 'Evden çıkarmak istiyorduk'

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de yaşlı bir çift kiracılarını balta ve sopayla öldürdü. Cinayeti itiraf eden adam kiracılarını gürültü kapması nedeniyle evden çıkarmak... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T20:53+0300

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türki̇ye

balıkesir

kiracı

ev sahibi

cinayet

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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yaşanan olayda 59 yaşındaki Gülseren Kurtman, yakınlarının polise gitmesiyle evinde ölü bulundu. Kurtman'ı öldürdüğü belirlenen ev sahibi 69 yaşındaki İrfan Ç. ile eşi 70 yaşındaki Cemile Ç. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yakalandı.Cinayeti itiraf eden İrfan Ç, kiracılarıyla aralarında sorun olduğunu kapıları sert kapattığı ve gürültü yaptığı için Gülseren Kurtman'ı evden çıkarmak istediklerini söyledi. Yaşlı adam Kurtman'ı evinde balta ve sopayla öldürdüğünü, eşiyle birlikte de olay yerindeki kan izlerini temizlediklerini anlattı.Ev sahibi çift sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/narin-guran-cinayeti-davasinda-cezalar-onandi-1096534249.html

türki̇ye

balıkesir

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balıkesir, kiracı, ev sahibi , cinayet