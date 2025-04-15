https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/jennifer-lopez-turkiyede-sahne-alacak-konser-bilet-fiyatlari-sosyal-medyayi-karistirdi-1095392416.html

Jennifer Lopez Türkiye'de sahne alacak: Konser bilet fiyatları sosyal medyayı karıştırdı

Jennifer Lopez Türkiye'de sahne alacak: Konser bilet fiyatları sosyal medyayı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Jennifer Lopez, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul ve Antalya’da konser verecek. Ancak bilet fiyatları hem sosyal medyada hem müzikseverler arasında büyük... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T08:01+0300

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Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Sahne performansları ve enerjisiyle dikkat çeken Lopez, Antalya ve İstanbul’da binlerce hayranıyla buluşacak.Ancak konserlerin duyurulmasının ardından asıl gündem olan konu, açıklanan bilet fiyatları oldu. Ayakta izleme biletlerinden VIP alanlara kadar geniş bir fiyat skalası sunulan konserlerde, fiyatlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.JLO’dan Türkiye’de i̇ki dev konserJennifer Lopez’in Türkiye konserleri, 1 Temmuz 2025’te Antalya, 4 Temmuz 2025’te ise İstanbul’da gerçekleşecek. Her iki şehirde de büyük sahne şovları ve sürpriz performanslar bekleniyor.Bilet fiyatları sosyal medyada gündem olduİstanbul konseri için en düşük bilet fiyatı 10.859 TL, en yüksek VIP bilet fiyatı ise tam 666.000 TL olarak açıklandı. Antalya konserinde ise ayakta izleme biletleri 25.465 TL'den başlıyor, 71.951 TL'ye kadar çıkıyor.Ayakta dinlemek bile ciddi bütçe gerektiriyorKonser alanında ayakta durmak isteyen hayranlar için de rakamlar oldukça yüksek. İstanbul’daki ayakta izleme alanlarının bilet fiyatları, 10.859 TL ile 105.372 TL arasında değişiyor.VIP deneyimlerin fiyatı dudak uçuklattıVIP bilet fiyatları ise konser deneyimini özel yaşamak isteyenler için sunulmuş olsa da, 71.267 TL ila 666.000 TL arasında değişen fiyatlarla oldukça dikkat çekiyor.Sosyal medyada mizahi tepkilerBilet fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini esprili yorumlarla dile getirdi:Bilet satışları devam ediyorYüksek fiyatlara rağmen birçok kategoride biletlerin hızla tükendiği bildirildi. Organizatör firmalar, yoğun talep nedeniyle ek kontenjan açabileceklerini duyurdu.

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