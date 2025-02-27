https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/62-milyon-tllik-para-akisi-masak-raporunda-maydonoz-doner-genel-mudurunun-ifadesi-ortaya-cikti-1094031436.html
62 milyon TL’lik para akışı MASAK raporunda: Maydonoz Döner Genel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı
62 milyon TL’lik para akışı MASAK raporunda: Maydonoz Döner Genel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Maydonoz Döner soruşturmasında, FETÖ’nün motivasyonu artırma ve örgüte bağlılığı güçlendirme amacıyla bu... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T11:46+0300
2025-02-27T11:46+0300
2025-02-27T11:46+0300
türki̇ye
antalya
cumhuriyet başsavcılığı
maydonoz döner
fetö
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093865926_21:0:581:315_1920x0_80_0_0_89cce7d84109d82929ba11a2990d9d23.png
Maydonoz Döner’in kurucu ortaklarından ve Genel Müdürü olan Cuma Dağlı’nın (36) ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlamasıyla tutuklanan Dağlı’nın, örgüt soruşturması kapsamında işlem yapılan 190 kişiyle görüşme kaydının bulunduğu tespit edildi.Sabah'ın haberine göre, ifadesinde geçmişini anlatan Dağlı, şunları söyledi:"2005-2006 yıllarında Aksaray’daki FETÖ ile bağlantılı Sabah dershanesine gittim. Ancak dershane yönetimiyle kavga ettim, sohbet ve toplantılara katılmadım."Özellikle FETÖ ile bağlantısının olmadığını öne süren Dağlı, ticari hayatına dair şu detayları verdi:Maydonoz döner çalışanlarının büyük bölümü şüpheli9 bin 671 çalışana sahip olan Maydonoz Döner’de, yapılan incelemeler sonucunda 2 bin 613 kişi hakkında suç soruşturma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Dahası, bu çalışanlardan 326’sının FETÖ bağlantılı suçlardan adli işlem kaydı olduğu belirlendi.Dağlı, bu konuda kendisinin sorumluluğu olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:"Ben şirket sahibi ve ortakları hakkında araştırma yapmam, paramı alırım ve bayiliğimi veririm. Tüm bayilik işlemlerimiz resmi olarak kayıtlıdır."62 milyon liralık para transferi tespit edildiMASAK’ın hazırladığı raporda, şirket hesaplarından FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere 62 milyon 600 bin TL’lik para akışı sağlandığı ortaya çıktı. Ayrıca, Cuma Dağlı’nın kişisel hesaplarından da dikkat çeken para transferleri yapıldığı belirlendi.Dağlı’nın hesaplarından:Dağlı: Finans departmanı bilir, ben para göndermedimCuma Dağlı, para transferlerine ilişkin savunmasında bu işlemlerden haberinin olmadığını ve finans departmanının bu konularla ilgilendiğini öne sürdü.Dağlı’nın açıklamaları şöyle:"Ben, bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan tüm para giriş-çıkış işlemleri tamamen ticari faaliyetlerle ilgilidir. Örgüt adına finansal bir faaliyette bulunmadım."Ancak MASAK raporları, para transferlerinin şüpheli olduğunu ve doğrudan FETÖ bağlantılı kişilere gönderildiğini ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/imamoglunun-diplomasi-geri-alinirsa-ne-olur-baris-terkoglu-senaryoyu-acikladi-tsk-askere-1094023516.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093865926_91:0:511:315_1920x0_80_0_0_59677f2eadc269de45bff3eb569fc06a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, cumhuriyet başsavcılığı, maydonoz döner, fetö, haberler
antalya, cumhuriyet başsavcılığı, maydonoz döner, fetö, haberler
62 milyon TL’lik para akışı MASAK raporunda: Maydonoz Döner Genel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Maydonoz Döner soruşturmasında, FETÖ’nün motivasyonu artırma ve örgüte bağlılığı güçlendirme amacıyla bu şirketi kurduğu iddia edildi. 32 ilde yapılan operasyonda 372 şüpheli yakalandı ve 126 kişi tutuklandı. Maydonoz Döner’in Genel Müdürü olan Cuma Dağlı’nın ifadesi ortaya çıktı.
Maydonoz Döner’in kurucu ortaklarından ve Genel Müdürü olan Cuma Dağlı’nın (36) ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlamasıyla tutuklanan Dağlı’nın, örgüt soruşturması kapsamında işlem yapılan 190 kişiyle görüşme kaydının bulunduğu tespit edildi.
Sabah'ın haberine göre, ifadesinde geçmişini anlatan Dağlı, şunları söyledi:
"2005-2006 yıllarında Aksaray’daki FETÖ ile bağlantılı Sabah dershanesine gittim. Ancak dershane yönetimiyle kavga ettim, sohbet ve toplantılara katılmadım."
Özellikle FETÖ ile bağlantısının olmadığını öne süren Dağlı, ticari hayatına dair şu detayları verdi:
2007-2008 yıllarında Ankara’da bekçilik yaptı. 2010-2013 yılları arasında otel sektöründe garson ve yiyecek içecek müdürü olarak çalıştı. 2013-2020 yılları arasında bir çiğ köfte zincirinde Franchise sorumlusu oldu. 2020 yılında Maydonoz Döner’in yönetimine ortak olarak katıldı ve Franchise Genel Müdürü oldu. 2023 yılında yatırım şirketi SEYDAG’ı kurarak, Maydonoz Döner’deki hisselerini bu şirket üzerinden yönetti.
Maydonoz döner çalışanlarının büyük bölümü şüpheli
9 bin 671 çalışana sahip olan Maydonoz Döner’de, yapılan incelemeler sonucunda 2 bin 613 kişi hakkında suç soruşturma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Dahası, bu çalışanlardan 326’sının FETÖ bağlantılı suçlardan adli işlem kaydı olduğu belirlendi.
Dağlı, bu konuda kendisinin sorumluluğu olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Ben şirket sahibi ve ortakları hakkında araştırma yapmam, paramı alırım ve bayiliğimi veririm. Tüm bayilik işlemlerimiz resmi olarak kayıtlıdır."
62 milyon liralık para transferi tespit edildi
MASAK’ın hazırladığı raporda, şirket hesaplarından FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere 62 milyon 600 bin TL’lik para akışı sağlandığı ortaya çıktı. Ayrıca, Cuma Dağlı’nın kişisel hesaplarından da dikkat çeken para transferleri yapıldığı belirlendi.
FETÖ soruşturması kapsamında adli işlem kaydı bulunmayan ancak yakın akrabaları arasında FETÖ’den işlem gören 23 kişinin hesabına toplamda 1 milyon 912 bin 611 TL gönderildiği tespit edildi
.
Bu transferler 173 farklı işlemle gerçekleştirildi.
Dağlı: Finans departmanı bilir, ben para göndermedim
Cuma Dağlı, para transferlerine ilişkin savunmasında bu işlemlerden haberinin olmadığını ve finans departmanının bu konularla ilgilendiğini öne sürdü.
Dağlı’nın açıklamaları şöyle:
"Ben, bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan tüm para giriş-çıkış işlemleri tamamen ticari faaliyetlerle ilgilidir. Örgüt adına finansal bir faaliyette bulunmadım."
Ancak MASAK raporları, para transferlerinin şüpheli olduğunu ve doğrudan FETÖ bağlantılı kişilere gönderildiğini ortaya koydu.