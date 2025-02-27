https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/62-milyon-tllik-para-akisi-masak-raporunda-maydonoz-doner-genel-mudurunun-ifadesi-ortaya-cikti-1094031436.html

62 milyon TL’lik para akışı MASAK raporunda: Maydonoz Döner Genel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı

62 milyon TL’lik para akışı MASAK raporunda: Maydonoz Döner Genel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Maydonoz Döner soruşturmasında, FETÖ’nün motivasyonu artırma ve örgüte bağlılığı güçlendirme amacıyla bu... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T11:46+0300

2025-02-27T11:46+0300

2025-02-27T11:46+0300

türki̇ye

antalya

cumhuriyet başsavcılığı

maydonoz döner

fetö

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093865926_21:0:581:315_1920x0_80_0_0_89cce7d84109d82929ba11a2990d9d23.png

Maydonoz Döner’in kurucu ortaklarından ve Genel Müdürü olan Cuma Dağlı’nın (36) ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlamasıyla tutuklanan Dağlı’nın, örgüt soruşturması kapsamında işlem yapılan 190 kişiyle görüşme kaydının bulunduğu tespit edildi.Sabah'ın haberine göre, ifadesinde geçmişini anlatan Dağlı, şunları söyledi:"2005-2006 yıllarında Aksaray’daki FETÖ ile bağlantılı Sabah dershanesine gittim. Ancak dershane yönetimiyle kavga ettim, sohbet ve toplantılara katılmadım."Özellikle FETÖ ile bağlantısının olmadığını öne süren Dağlı, ticari hayatına dair şu detayları verdi:Maydonoz döner çalışanlarının büyük bölümü şüpheli9 bin 671 çalışana sahip olan Maydonoz Döner’de, yapılan incelemeler sonucunda 2 bin 613 kişi hakkında suç soruşturma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Dahası, bu çalışanlardan 326’sının FETÖ bağlantılı suçlardan adli işlem kaydı olduğu belirlendi.Dağlı, bu konuda kendisinin sorumluluğu olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:"Ben şirket sahibi ve ortakları hakkında araştırma yapmam, paramı alırım ve bayiliğimi veririm. Tüm bayilik işlemlerimiz resmi olarak kayıtlıdır."62 milyon liralık para transferi tespit edildiMASAK’ın hazırladığı raporda, şirket hesaplarından FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere 62 milyon 600 bin TL’lik para akışı sağlandığı ortaya çıktı. Ayrıca, Cuma Dağlı’nın kişisel hesaplarından da dikkat çeken para transferleri yapıldığı belirlendi.Dağlı’nın hesaplarından:Dağlı: Finans departmanı bilir, ben para göndermedimCuma Dağlı, para transferlerine ilişkin savunmasında bu işlemlerden haberinin olmadığını ve finans departmanının bu konularla ilgilendiğini öne sürdü.Dağlı’nın açıklamaları şöyle:"Ben, bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan tüm para giriş-çıkış işlemleri tamamen ticari faaliyetlerle ilgilidir. Örgüt adına finansal bir faaliyette bulunmadım."Ancak MASAK raporları, para transferlerinin şüpheli olduğunu ve doğrudan FETÖ bağlantılı kişilere gönderildiğini ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/imamoglunun-diplomasi-geri-alinirsa-ne-olur-baris-terkoglu-senaryoyu-acikladi-tsk-askere-1094023516.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, cumhuriyet başsavcılığı, maydonoz döner, fetö, haberler