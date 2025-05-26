https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/chp-lideri-ozel-o-gun-geldiginde-en-dogru-aday-kimse-o-adayla-secime-gitmek-lazim-1096537369.html

CHP lideri Özel: O gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek lazım

CHP lideri Özel: O gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek lazım

Sputnik Türkiye

CHP Genel başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin o gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek gerektiğini dile getirdi. Özel... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T23:48+0300

2025-05-26T23:48+0300

2025-05-27T00:38+0300

poli̇ti̇ka

mansur yavaş

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

ankara

chp

cumhurbaşkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095963062_0:251:2048:1402_1920x0_80_0_0_ccec0afea78c7db4c00f33756bf36d1f.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında yeni anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi gündem başlıklarını değerlendirdi.CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya yönelik soru üzerine Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da alınan sonucu anımsatarak, "Bu tartışma bitti, buradan kimseye ekmek çıkmaz. CHP'de böyle bir tartışma yok" dedi.'Mansur Bey benim gözümde her göreve layık'Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu Özgür Özel şöyle yanıt verdi: Seçimlerde kesin kazanacak kim varsa, onu aday yapmaktan tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Özel, "Bir pazar günü, bir sandık daha kurar, Ekrem İmamoğlu yerine hangisini aday göstereceğimize karar veririz" diye konuştu.Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Benim işim değil, adaylığıyla ilgilenmek gibi bir derdim yok. Arkasından kimin aday olacağı konusunda AK Parti'de ortalık toz duman" dedi.Terörsüz Türkiye sürecine karşı olmadığını belirten Özel süreci tıkayan biri olmak istemediğini söyledi. Özel, "Silah bırakılacaksa bırakılsın, analar ağlamayacaksa ağlamasın, şehit gelmeyecekse en büyük savunucusu benim. Teröre giden para emekliye, asgari ücretliye gidecekse ki bizim iktidarımızda öyle olacak, neyin karşısında olacağım? Bu yapılırken, bu kadar alan açılırken, İstanbul'un seçilmiş başkanını içeride iftiralarla tutamazsın, oraya da çözüm bulacağız hep beraber" diye konuştu.Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen yıl yaptıkları karşılıklı ziyaretlerde "yeni anayasa" konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/istanbul-merkezli-feto-operasyonu-61-muvazzaf-asker-tutuklandi-1096537255.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, ankara, chp, cumhurbaşkanlığı