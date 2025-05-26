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CHP lideri Özel: O gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek lazım
CHP lideri Özel: O gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek lazım
Sputnik Türkiye
CHP Genel başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin o gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek gerektiğini dile getirdi. Özel... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T23:48+0300
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özgür özel
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında yeni anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi gündem başlıklarını değerlendirdi.CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya yönelik soru üzerine Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da alınan sonucu anımsatarak, "Bu tartışma bitti, buradan kimseye ekmek çıkmaz. CHP'de böyle bir tartışma yok" dedi.'Mansur Bey benim gözümde her göreve layık'Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu Özgür Özel şöyle yanıt verdi: Seçimlerde kesin kazanacak kim varsa, onu aday yapmaktan tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Özel, "Bir pazar günü, bir sandık daha kurar, Ekrem İmamoğlu yerine hangisini aday göstereceğimize karar veririz" diye konuştu.Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Benim işim değil, adaylığıyla ilgilenmek gibi bir derdim yok. Arkasından kimin aday olacağı konusunda AK Parti'de ortalık toz duman" dedi.Terörsüz Türkiye sürecine karşı olmadığını belirten Özel süreci tıkayan biri olmak istemediğini söyledi. Özel, "Silah bırakılacaksa bırakılsın, analar ağlamayacaksa ağlamasın, şehit gelmeyecekse en büyük savunucusu benim. Teröre giden para emekliye, asgari ücretliye gidecekse ki bizim iktidarımızda öyle olacak, neyin karşısında olacağım? Bu yapılırken, bu kadar alan açılırken, İstanbul'un seçilmiş başkanını içeride iftiralarla tutamazsın, oraya da çözüm bulacağız hep beraber" diye konuştu.Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen yıl yaptıkları karşılıklı ziyaretlerde "yeni anayasa" konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, şunları ifade etti:
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mansur yavaş, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, ankara, chp, cumhurbaşkanlığı
mansur yavaş, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, ankara, chp, cumhurbaşkanlığı

CHP lideri Özel: O gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek lazım

23:48 26.05.2025 (güncellendi: 00:38 27.05.2025)
© AA / Erçin ErtürkCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA / Erçin Ertürk
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CHP Genel başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin o gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek gerektiğini dile getirdi. Özel, Mansur Yavaş'a şimdiden 'yedek aday' muamelesi yapmanın doğru olmadığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında yeni anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi gündem başlıklarını değerlendirdi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya yönelik soru üzerine Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da alınan sonucu anımsatarak, "Bu tartışma bitti, buradan kimseye ekmek çıkmaz. CHP'de böyle bir tartışma yok" dedi.

'Mansur Bey benim gözümde her göreve layık'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu Özgür Özel şöyle yanıt verdi:
"O gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek lazım. Bunda hiçbir tereddüdüm olmaz. Mansur Bey'e şimdiden 'yedek aday' muamelesi yapmak doğru değil. Mansur Bey benim gözümde her göreve layık, son derece başarılı bir yönetici. Milletin gönlünde yeri olan birisi." diye cevapladı.
Seçimlerde kesin kazanacak kim varsa, onu aday yapmaktan tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Özel, "Bir pazar günü, bir sandık daha kurar, Ekrem İmamoğlu yerine hangisini aday göstereceğimize karar veririz" diye konuştu.
Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Benim işim değil, adaylığıyla ilgilenmek gibi bir derdim yok. Arkasından kimin aday olacağı konusunda AK Parti'de ortalık toz duman" dedi.
Terörsüz Türkiye sürecine karşı olmadığını belirten Özel süreci tıkayan biri olmak istemediğini söyledi.
Özel, "Silah bırakılacaksa bırakılsın, analar ağlamayacaksa ağlamasın, şehit gelmeyecekse en büyük savunucusu benim. Teröre giden para emekliye, asgari ücretliye gidecekse ki bizim iktidarımızda öyle olacak, neyin karşısında olacağım? Bu yapılırken, bu kadar alan açılırken, İstanbul'un seçilmiş başkanını içeride iftiralarla tutamazsın, oraya da çözüm bulacağız hep beraber" diye konuştu.
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen yıl yaptıkları karşılıklı ziyaretlerde "yeni anayasa" konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, şunları ifade etti:
"6 Mayıs günü AK Parti Genel Merkezi'nde ve onların genel merkezimize iadeyi ziyaretlerinde bir yeni anayasa lafına girdi ve kendince bir tarihte bulundu Erdoğan. Ben de ona, 'Mevcut anayasaya uyulması gerektiğini, hangi kararlara uymadığını, bunun nasıl sonuçlar doğurduğunu, bunlara uyulduğu takdirde anayasa masasına ancak oturmanın mümkün olacağını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadan, anayasaya aykırı dünya kadar uygulama yaparak bizimle anayasa yapamayacağını' söyledim. Ben tut ki oturdum bir anayasa masasına, bize oy veren 17 milyon 500 bin kişi anayasa masasına oturulmasını doğru bulmuyorsa, ben otursam kızımla eşim, annemle babam ayakta kalır, onlar bile oturmaz. Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır. Sen öyle bir devleti yönet ki 'bununla anayasa yapılır' desinler. Bu şartlar altında anayasa yapmak mümkün değil. Asla oturup da bir şey olmaz, bu şartlar altında anayasa yapmaya kalkışmak demek benim kendimi inkar etmem demek olur."
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