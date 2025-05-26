https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/bingolde-39-buyuklugunde-deprem-1096535561.html
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.13’te yerin 7.02... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T20:34+0300
2025-05-26T20:34+0300
2025-05-26T20:34+0300
son depremler
deprem
bingöl
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
kandilli
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
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Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, saat 20.13’te yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu belirtti. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kutahyada-35-buyuklugunde-derpem-1096472082.html
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deprem, bingöl, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, kandilli, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
deprem, bingöl, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, kandilli, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.13’te yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 20.13’te yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu belirtti. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.