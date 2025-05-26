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Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.13’te yerin 7.02... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T20:34+0300

2025-05-26T20:34+0300

2025-05-26T20:34+0300

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

kandilli

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

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Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, saat 20.13’te yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu belirtti. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kutahyada-35-buyuklugunde-derpem-1096472082.html

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deprem, bingöl, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, kandilli, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi