https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kutahyada-35-buyuklugunde-derpem-1096472082.html
Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde derpem
Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde derpem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T22:02+0300
2025-05-23T22:02+0300
2025-05-23T22:02+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
kütahya
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerin 9.6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü Simav ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, depremin çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/egede-sabah-saatlerindeki-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampal-bolgeyi-isaret-etti-85lik-deprem-1096414455.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, kütahya
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, kütahya
Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde derpem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerin 9.6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü Simav ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, depremin çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildiğini belirtti.