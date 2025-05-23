https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kutahyada-35-buyuklugunde-derpem-1096472082.html

Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde derpem

Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde derpem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T22:02+0300

2025-05-23T22:02+0300

2025-05-23T22:02+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

kütahya

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerin 9.6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü Simav ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, depremin çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/egede-sabah-saatlerindeki-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampal-bolgeyi-isaret-etti-85lik-deprem-1096414455.html

kütahya

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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, kütahya