https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/fazla-cevremiz-yok-demis-kanseri-yenen-oglu-icin-cagri-yapmisti-binlerce-kisi-balonlari-ali-asaf-1096496856.html

'Fazla çevremiz yok' demiş, kanseri yenen oğlu için çağrı yapmıştı: Binlerce kişi balonları Ali Asaf için uçurdu

'Fazla çevremiz yok' demiş, kanseri yenen oğlu için çağrı yapmıştı: Binlerce kişi balonları Ali Asaf için uçurdu

Sputnik Türkiye

ali asaf

2025-05-25T15:47+0300

2025-05-25T15:47+0300

2025-05-25T15:47+0300

yaşam

ali asaf

çocuk

kanser

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8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir için binlerce kişi İstanbul'da bir araya geldi.Kanseri yenince babası çağrı yaptı: 'Fazla çevremiz yok'Minik Ali Asaf yakalandığı kanser hastalığından kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu.Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında Sancaktepe Belediyesi de harekete geçmiş ve minik Ali için organizasyon düzenlenmişti.Konvoy yapıldı, belediye önünde toplanıldıBugün binlerce kişi balon uçurmak için bir araya geldi. Ali Asaf için araçlarla konvoy yapıldı ve belediye önünden toplanıldı. Balonlar Ali Asaf için gökyüzüne salındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/metastatik-meme-kanseri-ile-mucadele-eden-kadinlar-ve-aileleri-macera-kavanozunda-bulusacak-1094181123.html

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