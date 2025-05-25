https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/fazla-cevremiz-yok-demis-kanseri-yenen-oglu-icin-cagri-yapmisti-binlerce-kisi-balonlari-ali-asaf-1096496856.html
'Fazla çevremiz yok' demiş, kanseri yenen oğlu için çağrı yapmıştı: Binlerce kişi balonları Ali Asaf için uçurdu
'Fazla çevremiz yok' demiş, kanseri yenen oğlu için çağrı yapmıştı: Binlerce kişi balonları Ali Asaf için uçurdu
Sputnik Türkiye
ali asaf
2025-05-25T15:47+0300
2025-05-25T15:47+0300
2025-05-25T15:47+0300
yaşam
ali asaf
çocuk
kanser
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8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir için binlerce kişi İstanbul'da bir araya geldi.Kanseri yenince babası çağrı yaptı: 'Fazla çevremiz yok'Minik Ali Asaf yakalandığı kanser hastalığından kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu.Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında Sancaktepe Belediyesi de harekete geçmiş ve minik Ali için organizasyon düzenlenmişti.Konvoy yapıldı, belediye önünde toplanıldıBugün binlerce kişi balon uçurmak için bir araya geldi. Ali Asaf için araçlarla konvoy yapıldı ve belediye önünden toplanıldı. Balonlar Ali Asaf için gökyüzüne salındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/metastatik-meme-kanseri-ile-mucadele-eden-kadinlar-ve-aileleri-macera-kavanozunda-bulusacak-1094181123.html
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ali asaf, ali asaf kimdir, ali asaf balon, ali asaf balon uçurma
ali asaf, ali asaf kimdir, ali asaf balon, ali asaf balon uçurma
'Fazla çevremiz yok' demiş, kanseri yenen oğlu için çağrı yapmıştı: Binlerce kişi balonları Ali Asaf için uçurdu
3 yaşında kanseri yenen Ali Asaf Demir için babası sosyal medya üzerinden bir çağrı yapmış ve herkesi balon uçurmaya davet etmişti. Bugünkü buluşmaya binlerce kişi katıldı, balonlar Ali Asaf için gökyüzüne bırakıldı.
8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir için binlerce kişi İstanbul'da bir araya geldi.
Kanseri yenince babası çağrı yaptı: 'Fazla çevremiz yok'
Minik Ali Asaf yakalandığı kanser hastalığından kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu.
Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında Sancaktepe Belediyesi de harekete geçmiş ve minik Ali için organizasyon düzenlenmişti.
Konvoy yapıldı, belediye önünde toplanıldı
Bugün binlerce kişi balon uçurmak için bir araya geldi. Ali Asaf için araçlarla konvoy yapıldı ve belediye önünden toplanıldı. Balonlar Ali Asaf için gökyüzüne salındı.