https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/esenyurtta-yangin-panigi-itfaiyenin-mudahalesi-suruyor-1096514244.html

Esenyurt'ta yangın paniği: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ta yangın paniği: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta bir binada yangın çıktı. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T10:55+0300

2025-05-26T10:55+0300

2025-05-26T10:55+0300

türki̇ye

esenyurt

yangın

yangın söndürme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096514088_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_38792bf3ffad14b039ff293c3f3bf334.jpg

Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda içerisinde iş merkezi ve kafenin bulunduğu bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada yoğun duman oluşurken, alevler kafeyi sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.132 dairelik apartman boşaltıldıEkipler yangına müdahale ederken, binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

türki̇ye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esenyurt, yangın, yangın söndürme