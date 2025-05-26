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Esenyurt'ta yangın paniği: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Esenyurt'ta yangın paniği: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta bir binada yangın çıktı. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda içerisinde iş merkezi ve kafenin bulunduğu bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada yoğun duman oluşurken, alevler kafeyi sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.132 dairelik apartman boşaltıldıEkipler yangına müdahale ederken, binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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esenyurt, yangın, yangın söndürme

Esenyurt'ta yangın paniği: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

10:55 26.05.2025
© Abdülkerim GüzelEsenyurt
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Abdülkerim Güzel
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Esenyurt'ta bir binada yangın çıktı.
Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda içerisinde iş merkezi ve kafenin bulunduğu bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada yoğun duman oluşurken, alevler kafeyi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

132 dairelik apartman boşaltıldı

Ekipler yangına müdahale ederken, binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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