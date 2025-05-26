https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/esenyurtta-yangin-panigi-itfaiyenin-mudahalesi-suruyor-1096514244.html
Esenyurt'ta yangın paniği: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Esenyurt'ta yangın paniği: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta bir binada yangın çıktı. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:55+0300
2025-05-26T10:55+0300
2025-05-26T10:55+0300
türki̇ye
esenyurt
yangın
yangın söndürme
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Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda içerisinde iş merkezi ve kafenin bulunduğu bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada yoğun duman oluşurken, alevler kafeyi sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.132 dairelik apartman boşaltıldıEkipler yangına müdahale ederken, binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
türki̇ye
esenyurt
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MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt, yangın, yangın söndürme
esenyurt, yangın, yangın söndürme
Esenyurt'ta yangın paniği: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Esenyurt'ta bir binada yangın çıktı.
Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda içerisinde iş merkezi ve kafenin bulunduğu bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada yoğun duman oluşurken, alevler kafeyi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
132 dairelik apartman boşaltıldı
Ekipler yangına müdahale ederken, binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.