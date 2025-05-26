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Ankara'da ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Ankara'da ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı 10 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasağı getirdi. Ateşli... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T15:48+0300
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orman
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Ankara Valiliği, yüksek sıcaklıklar ve yangın riskinin artması nedeniyle yeni bir orman yangını tedbir kararı aldı. 10 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında, milli parklar, mesire alanları ve tabiat parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı.Bu kapsamda, yalnızca yetkili kamu personeli ve sokak hayvanlarını beslemekle görevli ekipler ormanlara giriş yapabilecek.Ateşli piknik, kamp ve çadır yasaklandıAçıklamaya göre, kamping işletmeleri haricinde kamp yapmak, çadır kurmak ve ateşli piknik yapmak da yasaklandı. Belirlenen saatler (09.00 – 20.00) dışında mesire alanlarında bile ateş yakılamayacak.Yetkililer, bu önlemlerin orman yangınlarını önlemek için hayati olduğunu vurguladı.Tarla temizliği, anız ve çöp yakımı yasakOrmanlara komşu alanlarda anız, tarla, bahçe temizliği sırasında dal, yaprak ve bitki örtüsünün yakılması, hatta havai fişek kullanımı da yasak kapsamına alındı. Bu alanlar için orman içi ve kenarında güvenlik şeritleri oluşturulması talimatı verildi.Enerji ve sanayi tesislerine sorumluluk: Gerekirse enerji kesilecekEnerji şirketleri ve sanayi kuruluşları, ormanlara yakın bölgelerde yangın riskine karşı bakım çalışmalarını artıracak ve gerekirse enerji kesintisi uygulayacak. Özellikle enerji nakil hatlarında yangın riskine karşı hassas davranılması istendi.Dron ile denetim ve vatandaşlara sürekli uyarıOrmanlık alanlar dronlar ile gözlemlenecek, jandarma ve orman kolluğu eşliğinde devriye faaliyetleri artırılacak. Kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlar uyarıları yaymakla sorumlu olacak.Valilik ayrıca vatandaşların orman yangınları konusunda bilgilendirilmesi, kritik yapı ve yerleşimlerin belirlenmesi, bu alanlarda yaşayanların da önlem almaya yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Karara uymayana ceza: Adli ve idari işlem yapılacakTedbirlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda adli ve idari yaptırımlar uygulanacak.Valilik, yasağın kapsamını ve kontrollü piknik yapılabilecek alanların listesini resmi internet sitesinde paylaştı.
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ankara, orman, orman yangını
ankara, orman, orman yangını

Ankara'da ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı

15:48 26.05.2025
© AAAnkara orman
Ankara orman - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA
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Ankara Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı 10 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasağı getirdi. Ateşli piknik, çadır kampı ve anız yakma gibi faaliyetler yasaklandı. Dron denetimi, enerji kesintisi ve kamu uyarıları da artacak.
Ankara Valiliği, yüksek sıcaklıklar ve yangın riskinin artması nedeniyle yeni bir orman yangını tedbir kararı aldı. 10 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında, milli parklar, mesire alanları ve tabiat parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı.
Bu kapsamda, yalnızca yetkili kamu personeli ve sokak hayvanlarını beslemekle görevli ekipler ormanlara giriş yapabilecek.

Ateşli piknik, kamp ve çadır yasaklandı

Açıklamaya göre, kamping işletmeleri haricinde kamp yapmak, çadır kurmak ve ateşli piknik yapmak da yasaklandı. Belirlenen saatler (09.00 – 20.00) dışında mesire alanlarında bile ateş yakılamayacak.
Yetkililer, bu önlemlerin orman yangınlarını önlemek için hayati olduğunu vurguladı.

Tarla temizliği, anız ve çöp yakımı yasak

Ormanlara komşu alanlarda anız, tarla, bahçe temizliği sırasında dal, yaprak ve bitki örtüsünün yakılması, hatta havai fişek kullanımı da yasak kapsamına alındı. Bu alanlar için orman içi ve kenarında güvenlik şeritleri oluşturulması talimatı verildi.

Enerji ve sanayi tesislerine sorumluluk: Gerekirse enerji kesilecek

Enerji şirketleri ve sanayi kuruluşları, ormanlara yakın bölgelerde yangın riskine karşı bakım çalışmalarını artıracak ve gerekirse enerji kesintisi uygulayacak. Özellikle enerji nakil hatlarında yangın riskine karşı hassas davranılması istendi.

Dron ile denetim ve vatandaşlara sürekli uyarı

Ormanlık alanlar dronlar ile gözlemlenecek, jandarma ve orman kolluğu eşliğinde devriye faaliyetleri artırılacak. Kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlar uyarıları yaymakla sorumlu olacak.
Valilik ayrıca vatandaşların orman yangınları konusunda bilgilendirilmesi, kritik yapı ve yerleşimlerin belirlenmesi, bu alanlarda yaşayanların da önlem almaya yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karara uymayana ceza: Adli ve idari işlem yapılacak

Tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda adli ve idari yaptırımlar uygulanacak.
Valilik, yasağın kapsamını ve kontrollü piknik yapılabilecek alanların listesini resmi internet sitesinde paylaştı.
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