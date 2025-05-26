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Mide ağrısıyla gitti, ameliyatta saç yumağı çıktı
Mide ağrısıyla gitti, ameliyatta saç yumağı çıktı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de mide ağrısı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye başvuran 9 yaşındaki bir kız çocuğunun midesinden, "bezoar" adı verilen dev saç yumağı çıkarıldı... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T15:34+0300
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ameliyat
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne mide ağrısı ve iştahsızlık şikayetleriyle getirilen 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemelerde büyük bir kitleye rastlandı. Yapılan ameliyatla, mideyi tamamen dolduran dev saç yumağı başarıyla çıkarıldı.Tıp literatüründe 'bezoar' olarak biliniyorAmeliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım, çıkarılan kitlenin tıpta “bezoar” olarak adlandırıldığını belirtti. Bezoarın, genellikle uzun süreli saç veya yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu mide içinde birikerek oluştuğu bildirildi.'Uzun süredir saç yutma alışkanlığı vardı'Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Berkay Tekkanat, hastada uzun süredir saç yutma davranışı gözlendiğini ve bunun mide içinde ciddi bir kitle oluşumuna neden olduğunu ifade etti. Tekkanat, “Bu tür durumlar bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi hayati tehlike oluşturan komplikasyonlara yol açabilir. Erken teşhis ve cerrahi müdahale çok önemlidir” dedi.Uzmanlardan ailelere uyarı: Davranışları gözlemleyinAmeliyatı gerçekleştiren bir diğer hekim Op. Dr. İbrahim Yıldırım ise bu tür vakaların çocuklarda nadir görüldüğünü, ancak son yıllarda saç yeme alışkanlığının arttığını kaydetti. Yıldırım, “Aileler bu tür alışkanlıklara karşı dikkatli olmalı, çocuğun davranışlarını izlemeli ve gerektiğinde uzman yardımı almalıdır” uyarısında bulundu.Bezoar nedir?Bezoar, mide ve bağırsaklarda oluşan, sindirilemeyen yabancı cisimlerin birikmesiyle oluşan bir kitle türüdür. Özellikle saç (trikobezoar) veya lifli gıda maddeleri bu kitlelerin en yaygın bileşenlerini oluşturur. Tedavi edilmediğinde, ciddi sindirim sistemi sorunlarına ve hayati komplikasyonlara yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kanser-tedavisi-goruyordu-usta-sanatci-ilhan-sesen-hayatini-kaybetti-1096523648.html
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eskişehir, saç, ameliyat
eskişehir, saç, ameliyat

Mide ağrısıyla gitti, ameliyatta saç yumağı çıktı

15:34 26.05.2025
© FotoğrafSaç yumağı
Saç yumağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Fotoğraf
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Eskişehir'de mide ağrısı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye başvuran 9 yaşındaki bir kız çocuğunun midesinden, "bezoar" adı verilen dev saç yumağı çıkarıldı. Uzmanlar, bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak aileleri dikkatli olmaya çağırdı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne mide ağrısı ve iştahsızlık şikayetleriyle getirilen 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemelerde büyük bir kitleye rastlandı. Yapılan ameliyatla, mideyi tamamen dolduran dev saç yumağı başarıyla çıkarıldı.

Tıp literatüründe 'bezoar' olarak biliniyor

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım, çıkarılan kitlenin tıpta “bezoar” olarak adlandırıldığını belirtti. Bezoarın, genellikle uzun süreli saç veya yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu mide içinde birikerek oluştuğu bildirildi.

'Uzun süredir saç yutma alışkanlığı vardı'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Berkay Tekkanat, hastada uzun süredir saç yutma davranışı gözlendiğini ve bunun mide içinde ciddi bir kitle oluşumuna neden olduğunu ifade etti. Tekkanat, “Bu tür durumlar bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi hayati tehlike oluşturan komplikasyonlara yol açabilir. Erken teşhis ve cerrahi müdahale çok önemlidir” dedi.

Uzmanlardan ailelere uyarı: Davranışları gözlemleyin

Ameliyatı gerçekleştiren bir diğer hekim Op. Dr. İbrahim Yıldırım ise bu tür vakaların çocuklarda nadir görüldüğünü, ancak son yıllarda saç yeme alışkanlığının arttığını kaydetti. Yıldırım, “Aileler bu tür alışkanlıklara karşı dikkatli olmalı, çocuğun davranışlarını izlemeli ve gerektiğinde uzman yardımı almalıdır” uyarısında bulundu.

Bezoar nedir?

Bezoar, mide ve bağırsaklarda oluşan, sindirilemeyen yabancı cisimlerin birikmesiyle oluşan bir kitle türüdür. Özellikle saç (trikobezoar) veya lifli gıda maddeleri bu kitlelerin en yaygın bileşenlerini oluşturur. Tedavi edilmediğinde, ciddi sindirim sistemi sorunlarına ve hayati komplikasyonlara yol açabilir.
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