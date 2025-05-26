https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/altinin-gram-fiyati-haftanin-ilk-islem-gununde-4-bin-188-liraya-yukseldi-1096531865.html

Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4 bin 188 liraya yükseldi

Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4 bin 188 liraya yükseldi

Sputnik Türkiye

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3 artışla 4 bin 188 lira seviyesine yükseldi. Gün içinde en düşük 4 bin 185 lira, en yüksek 4 bin 200 lira görüldü. Toplam işlem hacmi 1 milyar lirayı aştı.

2025-05-26T17:40+0300

2025-05-26T17:40+0300

2025-05-26T17:40+0300

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Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yükseliş trendine girdi. Altının gram fiyatı, yüzde 3 artışla 4 bin 188 lira seviyesine çıkarak yatırımcıların ilgisini çekti.Altın fiyatlarında hızlı yükselişStandart altının gram fiyatı, gün içinde en düşük 4 bin 185 lira, en yüksek 4 bin 200 lira seviyelerinde işlem gördü. Geçen haftanın kapanışında 4 bin 177 lira olan altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı.Toplam işlem hacmi 1 milyar lirayı aştıKapalıçarşı ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, altında toplam işlem hacmi 1 milyar 36 milyon 254 bin 836 lira oldu. Altında toplam işlem miktarı ise 248,41 kilogram olarak kaydedildi.Tüm metallerde işlem hacmi dikkat çektiTüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 64 milyon 484 bin 355 lira olarak gerçekleşirken, altın piyasası işlem hacmi bu toplamın büyük bölümünü oluşturdu.

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