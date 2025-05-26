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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/altinin-gram-fiyati-haftanin-ilk-islem-gununde-4-bin-188-liraya-yukseldi-1096531865.html
Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4 bin 188 liraya yükseldi
Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4 bin 188 liraya yükseldi
Sputnik Türkiye
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3 artışla 4 bin 188 lira seviyesine yükseldi. Gün içinde en düşük 4 bin 185 lira, en yüksek 4 bin 200 lira görüldü. Toplam işlem hacmi 1 milyar lirayı aştı.
2025-05-26T17:40+0300
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Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yükseliş trendine girdi. Altının gram fiyatı, yüzde 3 artışla 4 bin 188 lira seviyesine çıkarak yatırımcıların ilgisini çekti.Altın fiyatlarında hızlı yükselişStandart altının gram fiyatı, gün içinde en düşük 4 bin 185 lira, en yüksek 4 bin 200 lira seviyelerinde işlem gördü. Geçen haftanın kapanışında 4 bin 177 lira olan altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı.Toplam işlem hacmi 1 milyar lirayı aştıKapalıçarşı ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, altında toplam işlem hacmi 1 milyar 36 milyon 254 bin 836 lira oldu. Altında toplam işlem miktarı ise 248,41 kilogram olarak kaydedildi.Tüm metallerde işlem hacmi dikkat çektiTüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 64 milyon 484 bin 355 lira olarak gerçekleşirken, altın piyasası işlem hacmi bu toplamın büyük bölümünü oluşturdu.
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altının gram fiyatı, altın fiyatları, altın piyasası, kmktp, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, altın işlem hacmi, kapalıçarşı, türkiye altın fiyatları, altın fiyatları yükseldi, haftanın ilk işlem günü
altının gram fiyatı, altın fiyatları, altın piyasası, kmktp, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, altın işlem hacmi, kapalıçarşı, türkiye altın fiyatları, altın fiyatları yükseldi, haftanın ilk işlem günü

Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4 bin 188 liraya yükseldi

17:40 26.05.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA
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Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3 artışla 4 bin 188 lira seviyesine yükseldi. Standart altının gram fiyatı, gün içinde en düşük 4 bin 185 lira, en yüksek 4 bin 200 lira oldu. Kapalıçarşı ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) toplam işlem hacmi 1 milyar lirayı aştı.
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yükseliş trendine girdi. Altının gram fiyatı, yüzde 3 artışla 4 bin 188 lira seviyesine çıkarak yatırımcıların ilgisini çekti.

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş

Standart altının gram fiyatı, gün içinde en düşük 4 bin 185 lira, en yüksek 4 bin 200 lira seviyelerinde işlem gördü. Geçen haftanın kapanışında 4 bin 177 lira olan altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı.

Toplam işlem hacmi 1 milyar lirayı aştı

Kapalıçarşı ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, altında toplam işlem hacmi 1 milyar 36 milyon 254 bin 836 lira oldu. Altında toplam işlem miktarı ise 248,41 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde işlem hacmi dikkat çekti

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 64 milyon 484 bin 355 lira olarak gerçekleşirken, altın piyasası işlem hacmi bu toplamın büyük bölümünü oluşturdu.
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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