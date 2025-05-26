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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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ABD'li banka altınla ilgili tahminlerini güncelledi: Altında yeni rekor gelir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?
ABD'li banka altınla ilgili tahminlerini güncelledi: Altında yeni rekor gelir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Sputnik Türkiye
Citigroup yeni altın tahminini açıkladı. Banka altın fiyatlarının üç ay içerisinde 3 bin 500 zirvelerini yeniden geçilmesini beklediğini açıkladı. Uzmanlar ise... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T14:28+0300
2025-05-26T14:28+0300
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Güvenli liman olan altın, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenirken Citigroup, yeni altın tahminini açıkladı. Banka, altın fiyatlarının 3 ay içerisinde 3500 zirvelerinin yeniden geçilmesini bekliyor. Uzmanlar ise tahmin edilemez süreçlerden geçildiğini ifade ederek gram altının yakın zamanda 4 bin 500 TL seviyelerinin görülebileceğini tahmin ediyor.Ticaret savaşları yeni bir dönem açtıCitigroup, altın fiyatlarının 3 ay içerisinde 3500 zirvelerinin yeniden geçilmesini bekliyor. Bankadan yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:“Ticaret savaşları yeni bir dönem açtı. Hangi riskleri getirecek bunu tahmin edemiyoruz, tahmin edemediğimiz için de altın bir yatırım aracı olarak kenarda durmaya devam edecek. Kısa vadeli düşüşler gelebilir. Özellikle yatırımcıların takip edeceği seviye 3200 seviyesi."Gram altın 4 bin 500 lirayı görebilirPara Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, CNN TÜRK'e yaptığı değerlendirmede ise altınla ilgili beklentilerini şöyle anlattı: Tahmin edilemeyen süreçteyiz. Altına geri döndüğümüzde 3200 seviyesini yakından takip edeceğiz. Gram altında yakın vadede 4 bin altını görmüştük. Gram, onsa göre daha pozitif tarafta. 4500 ve üzeri rakamları görebiliriz. Düşüşlerde taleplerin geldiğini görüyoruz. Dolardan çıkışın ve altına girişin olduğunu görüyoruz dünyada. Bunun bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede satış baskısı ile alım fırsatı olabilir ama orta ve uzun vadede gelişmeleri takip etmek gerek.Altın almak isteyenler için fırsatBayram öncesine dolar tarafı stabil. Altında global fiyatlandırmalar önemli olacak. Düğün sezonu da başladı. bu talebi görüyoruz. Stabil fiyatları yatırımcı talep edecektir. Altın altındır. Düşüşler alım fırsatı olarak tüm dünyada değerlendiriliyor. Elinde altın bulandıranlar panik yapmamalı, almak isteyenler de fırsatı değerlendirebilir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-4-bin-tl-seviyesi-yeniden-test-edilir-mi-1096509771.html
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citigroup, altın, gram altın, ons altın, altın fiyatları

ABD'li banka altınla ilgili tahminlerini güncelledi: Altında yeni rekor gelir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

14:28 26.05.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA
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Citigroup yeni altın tahminini açıkladı. Banka altın fiyatlarının üç ay içerisinde 3 bin 500 zirvelerini yeniden geçilmesini beklediğini açıkladı. Uzmanlar ise gram altında yakın zamanda 4 bin 500 seviyelerini bekliyor.
Güvenli liman olan altın, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenirken Citigroup, yeni altın tahminini açıkladı. Banka, altın fiyatlarının 3 ay içerisinde 3500 zirvelerinin yeniden geçilmesini bekliyor. Uzmanlar ise tahmin edilemez süreçlerden geçildiğini ifade ederek gram altının yakın zamanda 4 bin 500 TL seviyelerinin görülebileceğini tahmin ediyor.

Ticaret savaşları yeni bir dönem açtı

Citigroup, altın fiyatlarının 3 ay içerisinde 3500 zirvelerinin yeniden geçilmesini bekliyor. Bankadan yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:
“Ticaret savaşları yeni bir dönem açtı. Hangi riskleri getirecek bunu tahmin edemiyoruz, tahmin edemediğimiz için de altın bir yatırım aracı olarak kenarda durmaya devam edecek. Kısa vadeli düşüşler gelebilir. Özellikle yatırımcıların takip edeceği seviye 3200 seviyesi."

Gram altın 4 bin 500 lirayı görebilir

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, CNN TÜRK'e yaptığı değerlendirmede ise altınla ilgili beklentilerini şöyle anlattı:
Tahmin edilemeyen süreçteyiz. Altına geri döndüğümüzde 3200 seviyesini yakından takip edeceğiz. Gram altında yakın vadede 4 bin altını görmüştük. Gram, onsa göre daha pozitif tarafta. 4500 ve üzeri rakamları görebiliriz. Düşüşlerde taleplerin geldiğini görüyoruz. Dolardan çıkışın ve altına girişin olduğunu görüyoruz dünyada. Bunun bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede satış baskısı ile alım fırsatı olabilir ama orta ve uzun vadede gelişmeleri takip etmek gerek.

Altın almak isteyenler için fırsat

Bayram öncesine dolar tarafı stabil. Altında global fiyatlandırmalar önemli olacak. Düğün sezonu da başladı. bu talebi görüyoruz. Stabil fiyatları yatırımcı talep edecektir. Altın altındır. Düşüşler alım fırsatı olarak tüm dünyada değerlendiriliyor. Elinde altın bulandıranlar panik yapmamalı, almak isteyenler de fırsatı değerlendirebilir."
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
EKONOMİ
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?: 4 bin TL seviyesi yeniden test edilir mi?
09:52
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