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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?: 4 bin TL seviyesi yeniden test edilir mi?
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?: 4 bin TL seviyesi yeniden test edilir mi?
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altın fiyatları
2025-05-26T09:52+0300
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''Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?'' sorusu günün ilk dakikalarında cevap bekleyen konuların başında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yeni haftanın ilk günü artış meydana gelirken gram altın ise günü artışla açtı. 26 Mayıs bugün altın ne kadar?26 Mayıs altın fiyatlarıGram altın alış fiyatı: 4.200 TL / satış fiyatı: 4.200 TL - önceki kapanış: 4.204Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın alış fiyatı: 6.850 TL / satış fiyatı: 6.939 TL - önceki kapanış: 6.835Yarım altın fiyatlarıYarım altın alış fiyatı: 13.699 TL / satış fiyatı: 13.878 TL - önceki kapanış: 13.670Tam altın ne kadar?Tam altın alış fiyatı: 26.898 TL / satış fiyatı: 27.430 TL - önceki kapanış: 27.098Altın fiyatlarında son durumCumhuriyet altını alış fiyatı: 27.317 TL / satış fiyatı: 27.630 TL - önceki kapanış: 27.214Ata altın alış fiyatı: 27.739 TL / satış fiyatı: 28.439 TL - önceki kapanış: 28.095Reşat altın alış fiyatı: 27.349 TL / satış fiyatı: 27.661 TL - önceki kapanış: 27.214Altın fiyatlarında artış sürecek mi?Peki altın fiyatlarında yaşanan son yükselişin sebebi ne? Fiyatlarda artış sürecek mi? Gram altında yeni hedefler neler? Yeniden 4 bin TL seviyelerine gerileme olur mu? Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: Gram altın yükselecek mi?Gram altın 4 bin TL'nin altına düşer mi?
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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?: 4 bin TL seviyesi yeniden test edilir mi?

09:52 26.05.2025
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA
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Altın fiyatlarında son durum anlık olarak yatırımcısının ve piyasaların takibinde. Gram altın önceki kapanışı 4.204 TL ile yaparken güne 4.200 TL alış fiyatıyla başladı. Çeyrek altının önceki kapanışı 6.835 TL olurken haftanın ilk gününe 6.852 TL alış fiyatıyla başladı. İşte, son dakika altın fiyatları...
''Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?'' sorusu günün ilk dakikalarında cevap bekleyen konuların başında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yeni haftanın ilk günü artış meydana gelirken gram altın ise günü artışla açtı. 26 Mayıs bugün altın ne kadar?

26 Mayıs altın fiyatları

Gram altın alış fiyatı: 4.200 TL / satış fiyatı: 4.200 TL - önceki kapanış: 4.204

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.850 TL / satış fiyatı: 6.939 TL - önceki kapanış: 6.835

Yarım altın fiyatları

Yarım altın alış fiyatı: 13.699 TL / satış fiyatı: 13.878 TL - önceki kapanış: 13.670

Tam altın ne kadar?

Tam altın alış fiyatı: 26.898 TL / satış fiyatı: 27.430 TL - önceki kapanış: 27.098

Altın fiyatlarında son durum

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.317 TL / satış fiyatı: 27.630 TL - önceki kapanış: 27.214
Ata altın alış fiyatı: 27.739 TL / satış fiyatı: 28.439 TL - önceki kapanış: 28.095
Reşat altın alış fiyatı: 27.349 TL / satış fiyatı: 27.661 TL - önceki kapanış: 27.214

Altın fiyatlarında artış sürecek mi?

Peki altın fiyatlarında yaşanan son yükselişin sebebi ne? Fiyatlarda artış sürecek mi? Gram altında yeni hedefler neler? Yeniden 4 bin TL seviyelerine gerileme olur mu?
Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

“ABD’de vergi indirimlerinin onaylanması zaten borç çevirme sorunu nedeniyle notu düşen ABD varlıklarının daha da riskli olabileceği kaygılarını tetikleyince dolardan ve ABD menkul kıymetlerinden çıkış oldu. Güvenli liman özelliği olan altına da bu nedenle talep gelince global piyasalarda altında yaşanan yükseliş kurun sabit kalması nedeniyle aynen iç piyasaya da yansıdı"

Gram altın yükselecek mi?

Altında teknik göstergeler yukarı sinyali vermeye devam ediyor. Ons altın fiyatının 3426 dolar seviyesini görmesi mümkündür. Buna bağlı olarak gram altında da 4245-4275 TL aralığı her an test edilebilir gibi görünüyor. Kısacası yeni haftada yukarı eğilimli olma ihtimali ve hedefleri deneme ihtimali fazladır.

Gram altın 4 bin TL'nin altına düşer mi?

"Gram altında orta vade göstergeler yeni yukarı sinyali geldiği için yakın vadede 4000 TL seviyesinin test edilmesini beklemiyoruz.”

Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
EKONOMİ
Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa, kripto, döviz ve altın ne kadar?
23 Mayıs, 19:21
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