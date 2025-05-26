https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-4-bin-tl-seviyesi-yeniden-test-edilir-mi-1096509771.html

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?: 4 bin TL seviyesi yeniden test edilir mi?

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?: 4 bin TL seviyesi yeniden test edilir mi?

Sputnik Türkiye

altın fiyatları

2025-05-26T09:52+0300

2025-05-26T09:52+0300

2025-05-26T09:52+0300

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''Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?'' sorusu günün ilk dakikalarında cevap bekleyen konuların başında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yeni haftanın ilk günü artış meydana gelirken gram altın ise günü artışla açtı. 26 Mayıs bugün altın ne kadar?26 Mayıs altın fiyatlarıGram altın alış fiyatı: 4.200 TL / satış fiyatı: 4.200 TL - önceki kapanış: 4.204Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın alış fiyatı: 6.850 TL / satış fiyatı: 6.939 TL - önceki kapanış: 6.835Yarım altın fiyatlarıYarım altın alış fiyatı: 13.699 TL / satış fiyatı: 13.878 TL - önceki kapanış: 13.670Tam altın ne kadar?Tam altın alış fiyatı: 26.898 TL / satış fiyatı: 27.430 TL - önceki kapanış: 27.098Altın fiyatlarında son durumCumhuriyet altını alış fiyatı: 27.317 TL / satış fiyatı: 27.630 TL - önceki kapanış: 27.214Ata altın alış fiyatı: 27.739 TL / satış fiyatı: 28.439 TL - önceki kapanış: 28.095Reşat altın alış fiyatı: 27.349 TL / satış fiyatı: 27.661 TL - önceki kapanış: 27.214Altın fiyatlarında artış sürecek mi?Peki altın fiyatlarında yaşanan son yükselişin sebebi ne? Fiyatlarda artış sürecek mi? Gram altında yeni hedefler neler? Yeniden 4 bin TL seviyelerine gerileme olur mu? Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: Gram altın yükselecek mi?Gram altın 4 bin TL'nin altına düşer mi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/haftanin-son-islem-gunu-kapandi-borsa-kripto-doviz-ve-altin-ne-kadar-1096467436.html

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