Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?: 4 bin TL seviyesi yeniden test edilir mi?
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Altın fiyatlarında son durum anlık olarak yatırımcısının ve piyasaların takibinde. Gram altın önceki kapanışı 4.204 TL ile yaparken güne 4.200 TL alış fiyatıyla başladı. Çeyrek altının önceki kapanışı 6.835 TL olurken haftanın ilk gününe 6.852 TL alış fiyatıyla başladı. İşte, son dakika altın fiyatları...
''Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?'' sorusu günün ilk dakikalarında cevap bekleyen konuların başında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yeni haftanın ilk günü artış meydana gelirken gram altın ise günü artışla açtı. 26 Mayıs bugün altın ne kadar?
26 Mayıs altın fiyatları
Gram altın alış fiyatı: 4.200 TL / satış fiyatı: 4.200 TL - önceki kapanış: 4.204
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.850 TL / satış fiyatı: 6.939 TL - önceki kapanış: 6.835
Yarım altın fiyatları
Yarım altın alış fiyatı: 13.699 TL / satış fiyatı: 13.878 TL - önceki kapanış: 13.670
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı: 26.898 TL / satış fiyatı: 27.430 TL - önceki kapanış: 27.098
Altın fiyatlarında son durum
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.317 TL / satış fiyatı: 27.630 TL - önceki kapanış: 27.214
Ata altın alış fiyatı: 27.739 TL / satış fiyatı: 28.439 TL - önceki kapanış: 28.095
Reşat altın alış fiyatı: 27.349 TL / satış fiyatı: 27.661 TL - önceki kapanış: 27.214
Altın fiyatlarında artış sürecek mi?
Peki altın fiyatlarında yaşanan son yükselişin sebebi ne? Fiyatlarda artış sürecek mi? Gram altında yeni hedefler neler? Yeniden 4 bin TL seviyelerine gerileme olur mu?
Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“ABD’de vergi indirimlerinin onaylanması zaten borç çevirme sorunu nedeniyle notu düşen ABD varlıklarının daha da riskli olabileceği kaygılarını tetikleyince dolardan ve ABD menkul kıymetlerinden çıkış oldu. Güvenli liman özelliği olan altına da bu nedenle talep gelince global piyasalarda altında yaşanan yükseliş kurun sabit kalması nedeniyle aynen iç piyasaya da yansıdı"
Gram altın yükselecek mi?
Altında teknik göstergeler yukarı sinyali vermeye devam ediyor. Ons altın fiyatının 3426 dolar seviyesini görmesi mümkündür. Buna bağlı olarak gram altında da 4245-4275 TL aralığı her an test edilebilir gibi görünüyor. Kısacası yeni haftada yukarı eğilimli olma ihtimali ve hedefleri deneme ihtimali fazladır.
Gram altın 4 bin TL'nin altına düşer mi?
"Gram altında orta vade göstergeler yeni yukarı sinyali geldiği için yakın vadede 4000 TL seviyesinin test edilmesini beklemiyoruz.”