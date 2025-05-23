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Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa, kripto, döviz ve altın ne kadar?
Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa, kripto, döviz ve altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul, 23 Mayıs 2025 Cuma gününü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 1.26 değer kaybederek 9 bin 356.04 puana geriledi. Dolar kuru 39.03 TL... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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Borsa İstanbul günü yüzde 1.26 düşüşle kapatırken, döviz ve altında yükseliş görüldü.23 Mayıs 2025 Cuma günü BIST 100 endeksi 9 bin 356. 04 puandan kapandı. Borsa'da en çok işlem gören hisseler THYAO, AKBNK ve YKBNK olurken, SAFKR, VSNMD ve SUNTK en çok yükselen, OBAMS, CEMAS ve DERHL ise en çok düşen hisseler arasında yer aldı. Tekstil, deri ve madencilik sektörleri yükseliş gösterirken, spor, banka ve metal sektörleri geriledi. Piyasalarda dolar 39.03 TL, euro 44.24 TL, gram altın ise yüzde 2.18 artışla 4 bin 213.05 TL’den işlem gördü. Brent petrol 64.78 dolar, Bitcoin 109.361 dolar ve Ethereum 2 bin 576.65 dolar seviyelerindeydi.
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Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa, kripto, döviz ve altın ne kadar?

19:21 23.05.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA
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Borsa İstanbul, 23 Mayıs 2025 Cuma gününü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 1.26 değer kaybederek 9 bin 356.04 puana geriledi. Dolar kuru 39.03 TL seviyesini görürken, Kapalı Çarşı’da gram altın yüzde 2.18 artışla 4 bin 213 TL’ye yükseldi. Brent petrol fiyatı 64.78 dolar, Bitcoin ise 109 bin 361 dolar seviyesinde işlem gördü.
Borsa İstanbul günü yüzde 1.26 düşüşle kapatırken, döviz ve altında yükseliş görüldü.
23 Mayıs 2025 Cuma günü BIST 100 endeksi 9 bin 356. 04 puandan kapandı. Borsa'da en çok işlem gören hisseler THYAO, AKBNK ve YKBNK olurken, SAFKR, VSNMD ve SUNTK en çok yükselen, OBAMS, CEMAS ve DERHL ise en çok düşen hisseler arasında yer aldı. Tekstil, deri ve madencilik sektörleri yükseliş gösterirken, spor, banka ve metal sektörleri geriledi.
Piyasalarda dolar 39.03 TL, euro 44.24 TL, gram altın ise yüzde 2.18 artışla 4 bin 213.05 TL’den işlem gördü. Brent petrol 64.78 dolar, Bitcoin 109.361 dolar ve Ethereum 2 bin 576.65 dolar seviyelerindeydi.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
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