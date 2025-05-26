https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ab-ukraynali-siginmacilarin-gelecegini-tartisiyor-destek-surecek-mi-1096524625.html
AB, Ukraynalı sığınmacıların geleceğini tartışıyor: Destek sürecek mi?
AB, Ukraynalı sığınmacıların geleceğini tartışıyor: Destek sürecek mi?
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB), Ukraynalı sığınmacılara hukuki destek sağlayan direktifin geleceğini tartışıyor. Yetkililerin direktiften çekilme ihtimalini göz ardı... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T14:28+0300
2025-05-26T14:28+0300
2025-05-26T14:26+0300
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ukrayna
sığınmacı
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Euractiv gazetesi, AB’li diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Brüksel’in Ukraynalı sığınmacılara sağlanan desteği sürdürme konusunu tartıştığını yazdı.Yazıda, “Brüksel, Ukraynalıları koruyan yasal çerçeve olan Geçici Koruma Direktifi (TPD) konusunda bundan sonra atılacak olası adımları değerlendiriyor… Bir AB diplomatına göre, değişen jeopolitik ortam nedeniyle kapalı kapılar ardında ‘çıkış stratejileri’ üzerine konuşmalar hız kazanıyor” ifadesine yer verildi.Direktifin başlarda sadece iki uzatmayı öngördüğü ve AB'deki Ukraynalılara sunulan korumayı Mart 2025 ile sınırlandırıldığı kaydedildi. Ama sürenin daha sonra Mart 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.AB üyesi ülkelerin büyük kısmının söz konusu programın uzatılmasına destek verdiği, ancak uzmanların geriye çok az yasal seçenek kaldığı uyarısında bulunduğu vurgulanırken bir kaynak, yetkililerin bu programdan çekilme fırsatını sağlamaması durumunda, ulusal iltica sistemlerinin aşırı yüklenme riskinin olduğunu kaydetti.AB'deki Ukraynalılar için yasal korumanın geliştirilmesine yönelik bir senaryo da koruma kapsamının daraltılması olabilir. Bu, Ukrayna'ya geri dönen kişilerin programa yeniden girmesinin engellenmesi veya yeni gelenlerin sosyal yardım sisteminden men edilmesi anlamına gelebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/pasinyandan-anayasayi-degistirme-tehdidi-bakuyle-baris-anlasmasi-kacirilamaz-1096519108.html
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avrupa birliği, ukrayna, sığınmacı
avrupa birliği, ukrayna, sığınmacı
AB, Ukraynalı sığınmacıların geleceğini tartışıyor: Destek sürecek mi?
Avrupa Birliği’nin (AB), Ukraynalı sığınmacılara hukuki destek sağlayan direktifin geleceğini tartışıyor. Yetkililerin direktiften çekilme ihtimalini göz ardı etmediği belirtiliyor.
Euractiv
gazetesi, AB’li diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Brüksel’in Ukraynalı sığınmacılara sağlanan desteği sürdürme konusunu tartıştığını yazdı.
Yazıda, “Brüksel, Ukraynalıları koruyan yasal çerçeve olan Geçici Koruma Direktifi (TPD) konusunda bundan sonra atılacak olası adımları değerlendiriyor… Bir AB diplomatına göre, değişen jeopolitik ortam nedeniyle kapalı kapılar ardında ‘çıkış stratejileri’ üzerine konuşmalar hız kazanıyor” ifadesine yer verildi.
Direktifin başlarda sadece iki uzatmayı öngördüğü ve AB'deki Ukraynalılara sunulan korumayı Mart 2025 ile sınırlandırıldığı kaydedildi. Ama sürenin daha sonra Mart 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.
AB üyesi ülkelerin büyük kısmının söz konusu programın uzatılmasına destek verdiği, ancak uzmanların geriye çok az yasal seçenek kaldığı uyarısında bulunduğu vurgulanırken bir kaynak, yetkililerin bu programdan çekilme fırsatını sağlamaması durumunda, ulusal iltica sistemlerinin aşırı yüklenme riskinin olduğunu kaydetti.
AB'deki Ukraynalılar için yasal korumanın geliştirilmesine yönelik bir senaryo da koruma kapsamının daraltılması olabilir. Bu, Ukrayna'ya geri dönen kişilerin programa yeniden girmesinin engellenmesi veya yeni gelenlerin sosyal yardım sisteminden men edilmesi anlamına gelebilir.