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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/zaharova-kislitsa-istanbuldaki-ukrayna-heyetinin-ukraynaca-konustugu-konusunda-yalan-soyluyor-1096488346.html
Zaharova: Kislitsa, İstanbul'daki Ukrayna heyetinin Ukraynaca konuştuğu konusunda yalan söylüyor
Zaharova: Kislitsa, İstanbul'daki Ukrayna heyetinin Ukraynaca konuştuğu konusunda yalan söylüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa'nın, ‘Ukrayna heyetinin İstanbul'daki görüşmelerde... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T00:18+0300
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Kislitsa'nın “Türkiye'deki görüşmelerde Ukrayna heyeti Ukraynaca ve İngilizce konuştu, Ruslarla tercüman aracılığıyla iletişim kurdu” yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Ukraynalı diplomatın yalan söylediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeler 16 Mayıs’ta İstanbul'da gerçekleşmişti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile 1000'e 1000 esir takası yapılacağını, ayrıca Moskova ve Kiev’in gelecekteki ateşkes vizyonlarını sunma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.Ukrayna tarafı görüşmede ülke liderlerinin bir araya gelmesini talep etmiş. Moskova da bunu dikkate alacağını belirtmişti. Medinskiy ayrıca Rusya'nın diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rus-senator-ukrayna-cozumune-iliskin-mutabakat-calismalari-son-asamasinda-1096482820.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, moskova, vladimir medinskiy, i̇stanbul

Zaharova: Kislitsa, İstanbul'daki Ukrayna heyetinin Ukraynaca konuştuğu konusunda yalan söylüyor

00:18 25.05.2025
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa'nın, ‘Ukrayna heyetinin İstanbul'daki görüşmelerde Ukraynaca ve İngilizce konuştuğu’ yönündeki sözlerinin yalan olduğunu belirtti.
Kislitsa'nın “Türkiye'deki görüşmelerde Ukrayna heyeti Ukraynaca ve İngilizce konuştu, Ruslarla tercüman aracılığıyla iletişim kurdu” yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Ukraynalı diplomatın yalan söylediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Her zamanki gibi yalan söylüyorlar. Açılış metni İngilizce okundu. Ve sonra Rusçaya geçtiler. Ne kadar acınası.

Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeler 16 Mayıs’ta İstanbul'da gerçekleşmişti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile 1000'e 1000 esir takası yapılacağını, ayrıca Moskova ve Kiev’in gelecekteki ateşkes vizyonlarını sunma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
Ukrayna tarafı görüşmede ülke liderlerinin bir araya gelmesini talep etmiş. Moskova da bunu dikkate alacağını belirtmişti. Medinskiy ayrıca Rusya'nın diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
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