https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/zaharova-kislitsa-istanbuldaki-ukrayna-heyetinin-ukraynaca-konustugu-konusunda-yalan-soyluyor-1096488346.html

Zaharova: Kislitsa, İstanbul'daki Ukrayna heyetinin Ukraynaca konuştuğu konusunda yalan söylüyor

Zaharova: Kislitsa, İstanbul'daki Ukrayna heyetinin Ukraynaca konuştuğu konusunda yalan söylüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa'nın, ‘Ukrayna heyetinin İstanbul'daki görüşmelerde... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T00:18+0300

2025-05-25T00:18+0300

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rusya

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vladimir medinskiy

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Kislitsa'nın “Türkiye'deki görüşmelerde Ukrayna heyeti Ukraynaca ve İngilizce konuştu, Ruslarla tercüman aracılığıyla iletişim kurdu” yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Ukraynalı diplomatın yalan söylediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeler 16 Mayıs’ta İstanbul'da gerçekleşmişti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile 1000'e 1000 esir takası yapılacağını, ayrıca Moskova ve Kiev’in gelecekteki ateşkes vizyonlarını sunma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.Ukrayna tarafı görüşmede ülke liderlerinin bir araya gelmesini talep etmiş. Moskova da bunu dikkate alacağını belirtmişti. Medinskiy ayrıca Rusya'nın diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.

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rusya

ukrayna

moskova

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, moskova, vladimir medinskiy, i̇stanbul