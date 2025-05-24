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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rus-senator-ukrayna-cozumune-iliskin-mutabakat-calismalari-son-asamasinda-1096482820.html
Rus senatör: Ukrayna çözümüne ilişkin mutabakat çalışmaları son aşamasında
Rus senatör: Ukrayna çözümüne ilişkin mutabakat çalışmaları son aşamasında
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Kosaçev, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna çözümüne ilişkin mutabakat çerçevesinde yapılan çalışmaları Ukrayna'ya teslim edeceğini, belge... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T15:59+0300
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rusya
konstantin kosaçev
federasyon konseyi
zvezda
ukrayna
mutabakat
çözüm süreci
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna çözümüne ilişkin mutabakat çerçevesinde yapılan çalışmaları Ukrayna'ya teslim edeceğini, belge üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.Kosaçev, Zvezda televizyonuna demecinde, "Söz konusu mutabakat üzerinde çalışmalar devam ediyor. Son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde Rus yetkililerin çalışmalarının karşı tarafa iletilmesini bekliyorum. Böyle bir bilgiye sahibim" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/kosacev-putin-ve-trumpin-telefon-gorusmesi-ileriye-dogru-atilmis-yadsinamaz-bir-adimdir-1094637302.html
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rusya, konstantin kosaçev, federasyon konseyi, zvezda, ukrayna, mutabakat, çözüm süreci
rusya, konstantin kosaçev, federasyon konseyi, zvezda, ukrayna, mutabakat, çözüm süreci

Rus senatör: Ukrayna çözümüne ilişkin mutabakat çalışmaları son aşamasında

15:59 24.05.2025
© Sputnik / Alexander Shalgina / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Alexander Shalgina
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Rus Senatör Kosaçev, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna çözümüne ilişkin mutabakat çerçevesinde yapılan çalışmaları Ukrayna'ya teslim edeceğini, belge üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna çözümüne ilişkin mutabakat çerçevesinde yapılan çalışmaları Ukrayna'ya teslim edeceğini, belge üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.
Kosaçev, Zvezda televizyonuna demecinde, "Söz konusu mutabakat üzerinde çalışmalar devam ediyor. Son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde Rus yetkililerin çalışmalarının karşı tarafa iletilmesini bekliyorum. Böyle bir bilgiye sahibim" diye konuştu.

Sonuçta bu bir müzakere süreci, üstelik çok zorlu, birçok bakımdan çok hassas bir süreç.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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