https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kedi-hapishaneye-uyusturucu-sokarken-yakalandi-1096360934.html

Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı

Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı

Sputnik Türkiye

Kosta Riko'da bir kedi, Pococi cezaevine vücuduna uyuşturucu paketlerini sokarken yakalandı. Şaşkına dönen cezaevi güvenliği, kediyi yakalayarak vücuduna... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T12:41+0300

2025-05-20T12:41+0300

2025-05-20T12:41+0300

yaşam

kosta rika

hapishane

kedi

uyuşturucu

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Kosta Rika'da 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Pococi cezaevi güvenliği cezaevinin 'yeşil bölge' olarak adlandırdığı bölümde bir kediyi fark etti. Harekete geçen polis, kediyi yakalamayı başardı ve kedinin vücuduna sarılmış uyuşturucu paketleri görüldü. Olay dünya gündemine yansıdı. Kosta Rika Adalet ve Barış Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Uyuşturucu paketlerinin kedinin vücuduna sarıldığını vurgulayan yetkililer, dikkatlice paketleri çıkardı. İlk belirlemelere göre yaralanmadığı tespit edilen kedinin, sağlık taraması için Ulusal Hayvan Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.

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kosta rika, hapishane, kedi, uyuşturucu