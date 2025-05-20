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Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı
Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı
Sputnik Türkiye
Kosta Riko'da bir kedi, Pococi cezaevine vücuduna uyuşturucu paketlerini sokarken yakalandı. Şaşkına dönen cezaevi güvenliği, kediyi yakalayarak vücuduna... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T12:41+0300
2025-05-20T12:41+0300
yaşam
kosta rika
hapishane
kedi
uyuşturucu
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Kosta Rika'da 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Pococi cezaevi güvenliği cezaevinin 'yeşil bölge' olarak adlandırdığı bölümde bir kediyi fark etti. Harekete geçen polis, kediyi yakalamayı başardı ve kedinin vücuduna sarılmış uyuşturucu paketleri görüldü. Olay dünya gündemine yansıdı. Kosta Rika Adalet ve Barış Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Uyuşturucu paketlerinin kedinin vücuduna sarıldığını vurgulayan yetkililer, dikkatlice paketleri çıkardı. İlk belirlemelere göre yaralanmadığı tespit edilen kedinin, sağlık taraması için Ulusal Hayvan Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bilim-insanlari-acikladi-sarman-kediler-neden-genelde-erkek-1096264378.html
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kosta rika, hapishane, kedi, uyuşturucu
kosta rika, hapishane, kedi, uyuşturucu

Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı

12:41 20.05.2025
© Fotoğraf : Kosta Rika Adalet ve Barış BakanlığıKedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı
Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© Fotoğraf : Kosta Rika Adalet ve Barış Bakanlığı
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Kosta Riko'da bir kedi, Pococi cezaevine vücuduna uyuşturucu paketlerini sokarken yakalandı. Şaşkına dönen cezaevi güvenliği, kediyi yakalayarak vücuduna sarılmış uyuşturucu paketlerini dikkatlice çıkardı. Kedinin durumu iyi.
Kosta Rika'da 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Pococi cezaevi güvenliği cezaevinin 'yeşil bölge' olarak adlandırdığı bölümde bir kediyi fark etti. Harekete geçen polis, kediyi yakalamayı başardı ve kedinin vücuduna sarılmış uyuşturucu paketleri görüldü. Olay dünya gündemine yansıdı.
© FotoğrafKedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı
Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© Fotoğraf
Kosta Rika Adalet ve Barış Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kedi yakalanarak paketlere el konuldu ve paketlerin varış noktasına ulaşması engellendi. Paketler incelendiğinde, birinde 235,65 gram esrar, diğerinde 67,76 gram crack kokain bulunduğu görüldü."
Uyuşturucu paketlerinin kedinin vücuduna sarıldığını vurgulayan yetkililer, dikkatlice paketleri çıkardı. İlk belirlemelere göre yaralanmadığı tespit edilen kedinin, sağlık taraması için Ulusal Hayvan Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.
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