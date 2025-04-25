https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/yargitaydan-emsal-karar-guvenlik-kamerasi-goruntulerinin-izinsiz-alinmasi-suc-sayildi-1095673307.html
Yargıtay'dan emsal karar: Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı
Sputnik Türkiye
yargıtay emsal karar
2025-04-25T09:46+0300
2025-04-25T09:46+0300
2025-04-25T09:46+0300
türki̇ye
türkiye
yargıtay
emsal karar
emsal karar
güvenlik kamerası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102802/48/1028024856_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e2db36949d797c06b7b36d64d6ec2f35.jpg
Karara konu olayda, bir kadının güvenlik kamerası görüntüleri izinsiz şekilde temin edilerek sosyal medya üzerinden teşhir edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıGörüntülerde kadının kimlik bilgileriyle birlikte görselleri ve kişisel iletişim bilgileri de yer aldı. Sanık hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından cezalandırılmasına karar verilen sanık, kararı temyiz etse de, Yargıtay bu bilgilerin "kişisel veri" niteliğinde olduğuna hükmetti. Güvenlik kamerası görüntülerini kullanmak hukuka aykırı mı?Kararda, güvenlik kameralarının kamusal alanları kaydetse dahi, kişilerin kimliklerini teşhir edecek şekilde görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin rızaları dışında paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.İfade özgürlüğü değilYargıtay ayrıca, görüntülerin elde edilme biçiminin meşru olup olmadığının da önem taşıdığını belirtti. Hukuka uygun şekilde elde edilmemiş görüntülerin herhangi bir amaçla kullanılması, kişisel veri ihlali ve özel hayatın gizliliğine müdahale olarak değerlendirildi. Karar, hem özel güvenlik firmaları hem de sosyal medya kullanıcıları açısından yol gösterici oldu. Özellikle izinsiz görüntü paylaşımlarının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/mahkeme-affetmedi-esine-cingene-diyen-koca-kusurlu-bulundu-tazminata-mahkum-oldu-1095590212.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102802/48/1028024856_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_22f8e470a265c48db3aa50bb34b88e7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay emsal karar, yargıtay güvenlik kamerası, güvenlik kamerası emsal karar
yargıtay emsal karar, yargıtay güvenlik kamerası, güvenlik kamerası emsal karar
Yargıtay'dan emsal karar: Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz bir şekilde elde edilip paylaşılmasının kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yayılması suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Karara konu olayda, bir kadının güvenlik kamerası görüntüleri izinsiz şekilde temin edilerek sosyal medya üzerinden teşhir edildi.
Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı
Görüntülerde kadının kimlik bilgileriyle birlikte görselleri ve kişisel iletişim bilgileri de yer aldı. Sanık hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından cezalandırılmasına karar verilen sanık, kararı temyiz etse de, Yargıtay bu bilgilerin "kişisel veri" niteliğinde olduğuna hükmetti.
Güvenlik kamerası görüntülerini kullanmak hukuka aykırı mı?
Kararda, güvenlik kameralarının kamusal alanları kaydetse dahi, kişilerin kimliklerini teşhir edecek şekilde görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin rızaları dışında paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.
Yargıtay ayrıca, görüntülerin elde edilme biçiminin meşru olup olmadığının da önem taşıdığını belirtti. Hukuka uygun şekilde elde edilmemiş görüntülerin herhangi bir amaçla kullanılması, kişisel veri ihlali ve özel hayatın gizliliğine müdahale olarak değerlendirildi. Karar, hem özel güvenlik firmaları hem de sosyal medya kullanıcıları açısından yol gösterici oldu. Özellikle izinsiz görüntü paylaşımlarının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.