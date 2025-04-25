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Yargıtay'dan emsal karar: Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı
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yargıtay emsal karar
2025-04-25T09:46+0300
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türki̇ye
türkiye
yargıtay
emsal karar
emsal karar
güvenlik kamerası
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Karara konu olayda, bir kadının güvenlik kamerası görüntüleri izinsiz şekilde temin edilerek sosyal medya üzerinden teşhir edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıGörüntülerde kadının kimlik bilgileriyle birlikte görselleri ve kişisel iletişim bilgileri de yer aldı. Sanık hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından cezalandırılmasına karar verilen sanık, kararı temyiz etse de, Yargıtay bu bilgilerin "kişisel veri" niteliğinde olduğuna hükmetti. Güvenlik kamerası görüntülerini kullanmak hukuka aykırı mı?Kararda, güvenlik kameralarının kamusal alanları kaydetse dahi, kişilerin kimliklerini teşhir edecek şekilde görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin rızaları dışında paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.İfade özgürlüğü değilYargıtay ayrıca, görüntülerin elde edilme biçiminin meşru olup olmadığının da önem taşıdığını belirtti. Hukuka uygun şekilde elde edilmemiş görüntülerin herhangi bir amaçla kullanılması, kişisel veri ihlali ve özel hayatın gizliliğine müdahale olarak değerlendirildi. Karar, hem özel güvenlik firmaları hem de sosyal medya kullanıcıları açısından yol gösterici oldu. Özellikle izinsiz görüntü paylaşımlarının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
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yargıtay emsal karar, yargıtay güvenlik kamerası, güvenlik kamerası emsal karar
yargıtay emsal karar, yargıtay güvenlik kamerası, güvenlik kamerası emsal karar

Yargıtay'dan emsal karar: Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı

09:46 25.04.2025
© AAGüvenlik kamerası
Güvenlik kamerası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AA
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz bir şekilde elde edilip paylaşılmasının kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yayılması suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Karara konu olayda, bir kadının güvenlik kamerası görüntüleri izinsiz şekilde temin edilerek sosyal medya üzerinden teşhir edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

Görüntülerde kadının kimlik bilgileriyle birlikte görselleri ve kişisel iletişim bilgileri de yer aldı. Sanık hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından cezalandırılmasına karar verilen sanık, kararı temyiz etse de, Yargıtay bu bilgilerin "kişisel veri" niteliğinde olduğuna hükmetti.

Güvenlik kamerası görüntülerini kullanmak hukuka aykırı mı?

Kararda, güvenlik kameralarının kamusal alanları kaydetse dahi, kişilerin kimliklerini teşhir edecek şekilde görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin rızaları dışında paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İfade özgürlüğü değil

Yargıtay ayrıca, görüntülerin elde edilme biçiminin meşru olup olmadığının da önem taşıdığını belirtti. Hukuka uygun şekilde elde edilmemiş görüntülerin herhangi bir amaçla kullanılması, kişisel veri ihlali ve özel hayatın gizliliğine müdahale olarak değerlendirildi. Karar, hem özel güvenlik firmaları hem de sosyal medya kullanıcıları açısından yol gösterici oldu. Özellikle izinsiz görüntü paylaşımlarının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
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