https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/yenikapida-galatasarayin-sampiyonluk-kutlamasi-yarin-hangi-yollar-trafige-kapali-olacak-1096485380.html

Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması: Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması: Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Galatasaray’ın Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın bazı yolların saat 12.00’den itibaren... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T18:38+0300

2025-05-24T18:38+0300

2025-05-24T18:38+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

galatasaray

şampiyonluk

kutlama

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İstanbul Valiliği, Galatasaray’ın büyük şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı Etkinlik Alanı ve çevresinde yarın önemli yol kapanışları yapılacağını duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre, yarın saat 12.00’den başlayıp kutlamalar sona erene kadar birçok cadde ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.Kapatılacak güzergahlar arasında Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi’nin sahil yönü ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bağlantılı yollar, Sahil Kennedy Caddesi’nin güney ve kuzey yan yolları, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal ve Samatya varyantları ile Mahramacı Sokak yer alıyor.Alternatif güzergahlar belirlendiTrafikte yaşanabilecek yoğunluk ve aksaklıkların önüne geçmek için İstanbul Valiliği, sürücülere Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli gibi alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

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i̇stanbul valiliği, galatasaray, şampiyonluk, kutlama