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Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu: Hangi takımlar küme düştü?
Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu: Hangi takımlar küme düştü?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'la berabere kalan Bodrum FK, Alanyaspor’un galibiyetiyle birlikte bitime bir hafta kala lige veda etti. Jose Morais’in... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T21:18+0300
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Bodrum FK, Süper Lig'de Kayserispor'la berabere kalırken, Alanyaspor'un galibiyetiyle küme düştü.Süper Lig'in 37. haftasında oynanan kritik karşılaşmaların ardından küme düşen dördüncü takım netleşti. Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK, deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, ligde kalma umutlarını sürdürebilmesi için yeterli olmadı.Aynı haftada Alanyaspor'un sahasında rakibini mağlup etmesiyle Bodrum ekibinin puan farkı, bitime sadece bir hafta kala kapanamayacak seviyeye ulaştı. Böylece Bodrum FK, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e veda eden dördüncü takım olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'de küme düşen takımlar hangisi?Süper Lig'de küme düşen takımlar Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bodrum FK oldu. Gelecek sezon bu takımlar 1.Lig'de mücadele edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/super-ligde-kume-dusen-ilk-takim-adana-demirspor-oldu-1094559649.html
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süper lig, küme düşme, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, bodrum, adana, adana demirspor, hatay, sivasspor

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu: Hangi takımlar küme düştü?

21:18 25.05.2025
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Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'la berabere kalan Bodrum FK, Alanyaspor’un galibiyetiyle birlikte bitime bir hafta kala lige veda etti. Jose Morais’in ekibi, puan farkının 5’e çıkmasıyla küme düşen dördüncü takım oldu.
Bodrum FK, Süper Lig'de Kayserispor'la berabere kalırken, Alanyaspor'un galibiyetiyle küme düştü.
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan kritik karşılaşmaların ardından küme düşen dördüncü takım netleşti. Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK, deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, ligde kalma umutlarını sürdürebilmesi için yeterli olmadı.
Aynı haftada Alanyaspor'un sahasında rakibini mağlup etmesiyle Bodrum ekibinin puan farkı, bitime sadece bir hafta kala kapanamayacak seviyeye ulaştı. Böylece Bodrum FK, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e veda eden dördüncü takım olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de küme düşen takımlar hangisi?

Süper Lig'de küme düşen takımlar Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bodrum FK oldu. Gelecek sezon bu takımlar 1.Lig'de mücadele edecek.
Ozan Demirbağ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2025
SPOR
Süper Lig'de küme düşen ilk takım Adana Demirspor oldu
16 Mart, 16:15
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