https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/super-lige-veda-eden-son-takim-belli-oldu-hangi-takimlar-kume-dustu-1096505067.html

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu: Hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu: Hangi takımlar küme düştü?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'la berabere kalan Bodrum FK, Alanyaspor’un galibiyetiyle birlikte bitime bir hafta kala lige veda etti. Jose Morais’in... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

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spor

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türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

bodrum

adana

adana demirspor

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Bodrum FK, Süper Lig'de Kayserispor'la berabere kalırken, Alanyaspor'un galibiyetiyle küme düştü.Süper Lig'in 37. haftasında oynanan kritik karşılaşmaların ardından küme düşen dördüncü takım netleşti. Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK, deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, ligde kalma umutlarını sürdürebilmesi için yeterli olmadı.Aynı haftada Alanyaspor'un sahasında rakibini mağlup etmesiyle Bodrum ekibinin puan farkı, bitime sadece bir hafta kala kapanamayacak seviyeye ulaştı. Böylece Bodrum FK, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e veda eden dördüncü takım olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'de küme düşen takımlar hangisi?Süper Lig'de küme düşen takımlar Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bodrum FK oldu. Gelecek sezon bu takımlar 1.Lig'de mücadele edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/super-ligde-kume-dusen-ilk-takim-adana-demirspor-oldu-1094559649.html

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adana

hatay

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