https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/schumacherin-yaristigi-ferrari-acik-artirmada-18-milyon-dolarlik-satisla-rekor-kirdi-1096492320.html

Schumacher'in yarıştığı Ferrari, açık artırmada 18 milyon dolarlık satışla rekor kırdı

Schumacher'in yarıştığı Ferrari, açık artırmada 18 milyon dolarlık satışla rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Michael Schumacher'in 2001 Monako ve Macaristan Grand Prix'lerini kazandığı ve o yılın dünya şampiyonluğunu elde ettiği Ferrari Formula 1 aracı, 18 milyon 170... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T11:52+0300

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michael schumacher

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formula 1 (f1)

ferrari

açık artırma

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Ünlü Formula 1 sürücüsü Michael Schumacher'in F2001 aracı, dünü Monako'da yapılacak eleme turlarından önce düzenlenen bir etkinlikte açık artırmada rekor fiyata satıldı. Schumacher’in 2001 sezonunda Monako'da kullandığı ve şampiyonluk kazandığı Ferrari F2001 211 şasisi, yapılan açık artırmada 18 milyon 170 bin dolara satıldı. Açık artırma, şehrin ünlü limanına bakan F1'in Paddock Kulübünde gerçekleşti. Açık artırma 9 milyon dolar küsur ile başladı ve satış, telefonla teklif veren bir kişi ve salonda teklif veren bir kişinin çekişmesine sahne oldu. Sonunda kazanan teklif, salondaki kişiden geldi ve 18 milyonun biraz üstünde nihai rakama yükseldi.Bu rakam, 2022'de Cenevre'de düzenlenen bir etkinlikte satılan ve Schumacher'in kullandığı otomobillerle ilgili 2003 Ferrari F2003 için ödenen 13,2 milyon doları geçti. Birinci sırada rakip var Genel olarak, 2025 F2001 satışı şimdiye kadar satılan en pahalı dördüncü F1 aracı oldu. Dünya rekoru, 2025'in başlarında, 1950'lerin ortalarında şampiyonadaki ilk görevi sırasında F1 efsaneleri Juan Manuel Fangio ve Stirling Moss tarafından kullanılan bir Mercedes W196 Streamliner için ödenen 52.52 milyon dolardır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/formula-1de-bir-ilk-schumacherin-2001de-yaristigi-ve-kazandigi-ferrari-acik-artirmaya-cikiyor-1096393688.html

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michael schumacher, monako, formula 1 (f1), ferrari, açık artırma