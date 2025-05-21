https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/formula-1de-bir-ilk-schumacherin-2001de-yaristigi-ve-kazandigi-ferrari-acik-artirmaya-cikiyor-1096393688.html

Formula 1'de bir ilk: Schumacher'in 2001'de yarıştığı ve kazandığı Ferrari, açık artırmaya çıkıyor

Formula 1'de bir ilk: Schumacher'in 2001'de yarıştığı ve kazandığı Ferrari, açık artırmaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

Formula 1'in en ünlü pilotlarından Michael Schumacher'in yarıştığı ve 'en prestijli Monaco Grand Prix'sini kazandığı Ferrari, açık artırmada satılacak. Ferrari... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T13:44+0300

2025-05-21T13:44+0300

2025-05-21T14:19+0300

spor

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Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in 2001 sezonunda Monako'da kullandığı ve şampiyonluk kazandığı Ferrari F2001 211 şasisi, yeniden Monako caddelerine dönüyor. Müzayede evi Sotheby’s, bu ikonik aracı 2025 Monako Grand Prix’sinde açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. Ferrari tarihinin "en özel ve aranan" Grand Prix araçlarından biri olarak kabul edilen 211 numaralı şasi, Schumacher’in kariyerindeki dördüncü Dünya Sürücüler Şampiyonluğu’nu kazandığı otomobil olarak öne çıkıyor. Alman pilot, bu araçla 27 Mayıs 2001'de Monte Carlo'da zafere ulaşmış, aynı şasiyi 12 hafta sonra Macaristan Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan ettiği yarışta da kullanmıştı.Formula 1 tarihinde bir ilkAçık artırma, 24 Mayıs Cumartesi günü 2025 Grand Prix’sinin sıralama turlarından hemen önce, yerel saatle 15.15’te başlayacak. Müzayede, Monako Grand Prix’si tarihinde ilk kez bir Formula 1 aracının satışına sahne olacak.Efsanevi şasi, 23 Mayıs Cuma gününden itibaren Formula 1’inPaddock Club alanında sergilenecek ve misafirlerin ziyaretine açık olacak. Ferrari F2001’in tam zaferin yaşadığı noktada açık artırmaya sunulması, hem yarış tutkunları hem koleksiyoncular için tarihi bir an olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ispanyada-ingiliz-derbisi-uefa-avrupa-ligi-finali-hangi-kanalda-saat-kacta-1096379429.html

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