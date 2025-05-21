Formula 1'de bir ilk: Schumacher'in 2001'de yarıştığı ve kazandığı Ferrari, açık artırmaya çıkıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İcra dairelerinde dosyaların durumu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya soruşturmasında hukuki süreçı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/formula-1de-bir-ilk-schumacherin-2001de-yaristigi-ve-kazandigi-ferrari-acik-artirmaya-cikiyor-1096393688.html
Formula 1'de bir ilk: Schumacher'in 2001'de yarıştığı ve kazandığı Ferrari, açık artırmaya çıkıyor
Formula 1'de bir ilk: Schumacher'in 2001'de yarıştığı ve kazandığı Ferrari, açık artırmaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Formula 1'in en ünlü pilotlarından Michael Schumacher'in yarıştığı ve 'en prestijli Monaco Grand Prix'sini kazandığı Ferrari, açık artırmada satılacak. Ferrari... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T13:44+0300
2025-05-21T14:19+0300
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096394123_0:678:1570:1561_1920x0_80_0_0_25a3315dd8d6e7a8244cfbe8dacdc158.jpg
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in 2001 sezonunda Monako'da kullandığı ve şampiyonluk kazandığı Ferrari F2001 211 şasisi, yeniden Monako caddelerine dönüyor. Müzayede evi Sotheby’s, bu ikonik aracı 2025 Monako Grand Prix’sinde açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. Ferrari tarihinin "en özel ve aranan" Grand Prix araçlarından biri olarak kabul edilen 211 numaralı şasi, Schumacher’in kariyerindeki dördüncü Dünya Sürücüler Şampiyonluğu’nu kazandığı otomobil olarak öne çıkıyor. Alman pilot, bu araçla 27 Mayıs 2001'de Monte Carlo'da zafere ulaşmış, aynı şasiyi 12 hafta sonra Macaristan Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan ettiği yarışta da kullanmıştı.Formula 1 tarihinde bir ilkAçık artırma, 24 Mayıs Cumartesi günü 2025 Grand Prix’sinin sıralama turlarından hemen önce, yerel saatle 15.15’te başlayacak. Müzayede, Monako Grand Prix’si tarihinde ilk kez bir Formula 1 aracının satışına sahne olacak.Efsanevi şasi, 23 Mayıs Cuma gününden itibaren Formula 1’inPaddock Club alanında sergilenecek ve misafirlerin ziyaretine açık olacak. Ferrari F2001’in tam zaferin yaşadığı noktada açık artırmaya sunulması, hem yarış tutkunları hem koleksiyoncular için tarihi bir an olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ispanyada-ingiliz-derbisi-uefa-avrupa-ligi-finali-hangi-kanalda-saat-kacta-1096379429.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096394123_0:506:1570:1684_1920x0_80_0_0_e2bd59603a139bceee632fee797df7ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Formula 1'de bir ilk: Schumacher'in 2001'de yarıştığı ve kazandığı Ferrari, açık artırmaya çıkıyor

13:44 21.05.2025 (güncellendi: 14:19 21.05.2025)
© AP Photo / MAX NASHSchumacher'in 2001'de yarıştığı ve kazandığı Ferrari, açık artırmaya çıkıyor
Schumacher'in 2001'de yarıştığı ve kazandığı Ferrari, açık artırmaya çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / MAX NASH
Abone ol
Formula 1'in en ünlü pilotlarından Michael Schumacher'in yarıştığı ve 'en prestijli Monaco Grand Prix'sini kazandığı Ferrari, açık artırmada satılacak. Ferrari F2001 şasi 211 yarış arabası, şimdiye kadar üretilen en özel ve en çok aranan Grand Prix Ferrari'leri arasında yer aldığı vurgulandı.
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in 2001 sezonunda Monako'da kullandığı ve şampiyonluk kazandığı Ferrari F2001 211 şasisi, yeniden Monako caddelerine dönüyor. Müzayede evi Sotheby’s, bu ikonik aracı 2025 Monako Grand Prix’sinde açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.
Ferrari tarihinin "en özel ve aranan" Grand Prix araçlarından biri olarak kabul edilen 211 numaralı şasi, Schumacher’in kariyerindeki dördüncü Dünya Sürücüler Şampiyonluğu’nu kazandığı otomobil olarak öne çıkıyor.
Alman pilot, bu araçla 27 Mayıs 2001'de Monte Carlo'da zafere ulaşmış, aynı şasiyi 12 hafta sonra Macaristan Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan ettiği yarışta da kullanmıştı.
© AP Photo / MAX NASHMichael Schumacher, Ferrari F2001 211 şasisi ile 24 Mayıs 2001'de sıralama turlarında görülüyor
Michael Schumacher, Ferrari F2001 211 şasisi ile 24 Mayıs 2001'de sıralama turlarında görülüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
Michael Schumacher, Ferrari F2001 211 şasisi ile 24 Mayıs 2001'de sıralama turlarında görülüyor
© AP Photo / MAX NASH

Formula 1 tarihinde bir ilk

Açık artırma, 24 Mayıs Cumartesi günü 2025 Grand Prix’sinin sıralama turlarından hemen önce, yerel saatle 15.15’te başlayacak. Müzayede, Monako Grand Prix’si tarihinde ilk kez bir Formula 1 aracının satışına sahne olacak.
Efsanevi şasi, 23 Mayıs Cuma gününden itibaren Formula 1’inPaddock Club alanında sergilenecek ve misafirlerin ziyaretine açık olacak. Ferrari F2001’in tam zaferin yaşadığı noktada açık artırmaya sunulması, hem yarış tutkunları hem koleksiyoncular için tarihi bir an olacak.
İspanya'da İngiliz derbisi: UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda? Saat kaçta? - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
SPOR
İspanya'da İngiliz derbisi: UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda? Saat kaçta?
07:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала