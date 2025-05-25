https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/saksonya-basbakani-kretschmerden-rusya-ile-gorusmeleri-kuzey-akim-uzerinden-yeniden-baslatma-1096506180.html
Saksonya Başbakanı Kretschmer’den Rusya ile görüşmeleri Kuzey Akım üzerinden yeniden başlatma çağrısı
Saksonya Başbakanı Kretschmer’den Rusya ile görüşmeleri Kuzey Akım üzerinden yeniden başlatma çağrısı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının Rusya ile görüşmelerin başlangıç noktası olabileceğini belirtti. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T23:33+0300
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Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Zeit gazetesine demecinde Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının devreye alınması ve Rus gazının yüzde 20'sine kadarının pompalanmasının, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve Almanya'daki ekonomik durumun iyileştirilmesi için bir başlangıç noktası olabileceğini ifade etti.Kretschmer, “Kuzey Akım, Rusya ile diyaloğun olası bir başlangıç noktasıdır. Birkaç ay önce Brüksel'deki diplomatlar arasında benzer bir seçeneğin aktif olarak tartışılmış olması boşuna değildi” diye konuştu.Almanya’nın kullandığı gazın yaklaşık yüzde 20'sinin Rusya'dan tedarik edilmesinin ülkedeki enerji sektörünün durumunu önemli ölçüde iyileştireceğine ve bunun gaz boru hatlarının inşasına karşı çıkanların iddia ettiği gibi Rusya’ya güçlü bir bağımlılığa yol açmayacağına, aksine Alman şirketlerinin Almanya'dan göç etmesini önleyeceğine dikkat çeken bürokrat, şöyle devam etti:Alman hükümetinin Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olmadığı yönündeki açıklamalarını da sorgulayan Kretschmer, “Bunu üç yıldır duyuyorum, Rusya konuşmak istemiyor. Peki bunun için yeterli çaba gösterildi mi” vurgusunu yaptı.Kretschmer'e göre Batılı politikacılar, Rusya'nın kendileriyle hangi koşullar altında görüşmek isteyeceğini kendilerine sormalı:Financial Times gazetesi daha önce konuya yakın üç bürokrata dayandırdığı haberinde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının yeniden devreye alınmasının olası faydalarına ilişkin tartışmaları bastırmak amacıyla, Avrupa’nın söz konusu boru hatlarına yönelik yaptırım uygulama fikrini öne sürdüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/afdnin-basbakan-adayi-weidelden-kuzey-akim-sozu-yeniden-faaliyete-gececek-1092580953.html
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almanya, saksonya, michael kretschmer, rusya, kuzey akım, müzakere, görüşme, zeit, kuzey akım, kuzey akım-2, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, financial times, friedrich merz, vladimir putin
almanya, saksonya, michael kretschmer, rusya, kuzey akım, müzakere, görüşme, zeit, kuzey akım, kuzey akım-2, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, financial times, friedrich merz, vladimir putin
Saksonya Başbakanı Kretschmer’den Rusya ile görüşmeleri Kuzey Akım üzerinden yeniden başlatma çağrısı
Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının Rusya ile görüşmelerin başlangıç noktası olabileceğini belirtti.
Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Zeit gazetesine demecinde Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının devreye alınması ve Rus gazının yüzde 20'sine kadarının pompalanmasının, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve Almanya'daki ekonomik durumun iyileştirilmesi için bir başlangıç noktası olabileceğini ifade etti.
Kretschmer, “Kuzey Akım, Rusya ile diyaloğun olası bir başlangıç noktasıdır. Birkaç ay önce Brüksel'deki diplomatlar arasında benzer bir seçeneğin aktif olarak tartışılmış olması boşuna değildi” diye konuştu.
Almanya’nın kullandığı gazın yaklaşık yüzde 20'sinin Rusya'dan tedarik edilmesinin ülkedeki enerji sektörünün durumunu önemli ölçüde iyileştireceğine ve bunun gaz boru hatlarının inşasına karşı çıkanların iddia ettiği gibi Rusya’ya güçlü bir bağımlılığa yol açmayacağına, aksine Alman şirketlerinin Almanya'dan göç etmesini önleyeceğine dikkat çeken bürokrat, şöyle devam etti:
Ancak şu anda strateji değişikliğine yönelik bir hazırlık olmadığını görüyorum. Yine de ekonomik gelişmenin aynı şekilde devam etmesi halinde bir-iki yıl içinde rotamızı değiştirmek zorunda kalacağımızdan eminim.
Alman hükümetinin Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olmadığı yönündeki açıklamalarını da sorgulayan Kretschmer, “Bunu üç yıldır duyuyorum, Rusya konuşmak istemiyor. Peki bunun için yeterli çaba gösterildi mi” vurgusunu yaptı.
Kretschmer'e göre Batılı politikacılar, Rusya'nın kendileriyle hangi koşullar altında görüşmek isteyeceğini kendilerine sormalı:
Vladimir Putin bizden ne istiyor olabilir? Almanya ve Avrupa ile diyalogda onun ilgisini çekebilecek ne olabilir? Biz, 'hiçbir şey istemiyoruz, gaz istemiyoruz, sadece yeni yaptırımlar getiriyoruz' dediğimiz sürece bizimle konuşmanın bir anlamı yok.
Financial Times gazetesi daha önce konuya yakın üç bürokrata dayandırdığı haberinde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının yeniden devreye alınmasının olası faydalarına ilişkin tartışmaları bastırmak amacıyla, Avrupa’nın söz konusu boru hatlarına yönelik yaptırım uygulama fikrini öne sürdüğünü bildirmişti.