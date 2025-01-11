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AfD'nin başbakan adayı Weidel'den Kuzey Akım sözü: 'Yeniden faaliyete geçecek'
AfD'nin başbakan adayı Weidel'den Kuzey Akım sözü: 'Yeniden faaliyete geçecek'
Sputnik Türkiye
Almanya İçin Alternatif'in başbakan adayı Weidel yaptığı açıklamada, Kuzey Akım'ın yeniden faaliyete geçeceğini dile getirdi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T22:56+0300
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dünya
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Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel, parlamentoda yapılacak seçimlerde zafer kazanması durumunda 'Kuzey Akım' gaz boru hattını yeniden faaliyete geçireceğini açıkladı. Weidel, parti kongresinde "Kuzey Akım'ı yeniden devreye alacağız, buna emin olun" dedi.Weidel konuşmasında ayrıca,'utanç verici rüzgar değirmenleri' olarak adlandırdığı tüm rüzgar enerjisi santrallerinin kapatılacağını, nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçeceğini ve kömürlü elektrik santrallerinin işletim sürelerinin uzatılacağına da söz verdi. Weidel ayrıca Almanya'nın sınırlarını yasadışı göçmenlere kapatacağını ve büyük çaplı sınır dışı işlemleri başlatacağını belirtti.Kasım ayı başında Almanya hükümet koalisyonunda bir bölünme yaşanmıştı. Kriz, Olaf Scholz'un talebi üzerine Maliye Bakanı Christian Lindner'ın görevden ayrılmasıyla başlamış; Maliye Bakanı Lindner'ın hem Ukrayna'ya destek için harcamaların artırılmasını hem de Almanya'nın geleceğine yatırım yapılmasını onaylamaya istekli olmaması gerekçe gösterilmişti. Bunun üzerine Federal Meclis Scholz hakkında güvensizlik oyu vermişti. Uluslararası terörizm soruşturmasıNord Stream ve Nord Stream 2 adlı iki ihracat boru hattında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Nord Stream AG şirketi, kazanın benzeri görülmemiş olduğunu ve onarım sürelerinin tahmin edilemeyeceğini bildirmişti. Rusya Başsavcılığı ise uluslararası terörizm eylemi hakkında bir soruşturma başlatmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Moskova'nın bu olayla ilgili olarak veri talep ettiğini ancak bu taleplerin hiçbirine yanıt alamadığını ifade etmişti.Şubat 2023'te Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh bir kaynağa dayanarak, Rus doğal gaz boru hatlarının altına patlayıcı cihazların Haziran 2022'de Norveçli uzmanların desteğiyle ABD Donanması dalgıçları tarafından 'Baltops 2022' tatbikatı sırasında yerleştirildiğini dile getirmişti. Hersh'e göre operasyon kararının, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ulusal güvenlik konularıyla ilgili yönetim yetkilileriyle dokuz ay süren görüşmelerin ardından alındığı ve bu kararın Almanya'nın Rusya'dan 'Kuzey Akım' aracılığı ile gaz alması ve söz konusu bu durumun Berlin'in Ukrayna'ya askeri yardım konusunda isteksiz olmasına yol açabileceğinden endişelendiği için alındığı dile getirilmişti. Ancak Pentagon yaptığı açıklamada ABD'nin Rus gaz boru hatlarının patlamasıyla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürmüştü.
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almanya için alternatif (afd), rusya başsavcılığı, almanya, alice weidel, seymour hersh, joe biden, ukrayna, norveç, avrupa, avrupa birliği, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, nord stream 2 ag, nord stream 2

AfD'nin başbakan adayı Weidel'den Kuzey Akım sözü: 'Yeniden faaliyete geçecek'

22:56 11.01.2025
© AP Photo / Michael SohnAlice WeidelQ
Alice WeidelQ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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Almanya İçin Alternatif'in başbakan adayı Weidel yaptığı açıklamada, Kuzey Akım'ın yeniden faaliyete geçeceğini dile getirdi.
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel, parlamentoda yapılacak seçimlerde zafer kazanması durumunda 'Kuzey Akım' gaz boru hattını yeniden faaliyete geçireceğini açıkladı.
Weidel, parti kongresinde "Kuzey Akım'ı yeniden devreye alacağız, buna emin olun" dedi.
Weidel konuşmasında ayrıca,'utanç verici rüzgar değirmenleri' olarak adlandırdığı tüm rüzgar enerjisi santrallerinin kapatılacağını, nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçeceğini ve kömürlü elektrik santrallerinin işletim sürelerinin uzatılacağına da söz verdi.
Weidel ayrıca Almanya'nın sınırlarını yasadışı göçmenlere kapatacağını ve büyük çaplı sınır dışı işlemleri başlatacağını belirtti.
Kasım ayı başında Almanya hükümet koalisyonunda bir bölünme yaşanmıştı. Kriz, Olaf Scholz'un talebi üzerine Maliye Bakanı Christian Lindner'ın görevden ayrılmasıyla başlamış; Maliye Bakanı Lindner'ın hem Ukrayna'ya destek için harcamaların artırılmasını hem de Almanya'nın geleceğine yatırım yapılmasını onaylamaya istekli olmaması gerekçe gösterilmişti. Bunun üzerine Federal Meclis Scholz hakkında güvensizlik oyu vermişti.

Uluslararası terörizm soruşturması

Nord Stream ve Nord Stream 2 adlı iki ihracat boru hattında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Nord Stream AG şirketi, kazanın benzeri görülmemiş olduğunu ve onarım sürelerinin tahmin edilemeyeceğini bildirmişti. Rusya Başsavcılığı ise uluslararası terörizm eylemi hakkında bir soruşturma başlatmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Moskova'nın bu olayla ilgili olarak veri talep ettiğini ancak bu taleplerin hiçbirine yanıt alamadığını ifade etmişti.
Şubat 2023'te Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh bir kaynağa dayanarak, Rus doğal gaz boru hatlarının altına patlayıcı cihazların Haziran 2022'de Norveçli uzmanların desteğiyle ABD Donanması dalgıçları tarafından 'Baltops 2022' tatbikatı sırasında yerleştirildiğini dile getirmişti. Hersh'e göre operasyon kararının, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ulusal güvenlik konularıyla ilgili yönetim yetkilileriyle dokuz ay süren görüşmelerin ardından alındığı ve bu kararın Almanya'nın Rusya'dan 'Kuzey Akım' aracılığı ile gaz alması ve söz konusu bu durumun Berlin'in Ukrayna'ya askeri yardım konusunda isteksiz olmasına yol açabileceğinden endişelendiği için alındığı dile getirilmişti. Ancak Pentagon yaptığı açıklamada ABD'nin Rus gaz boru hatlarının patlamasıyla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürmüştü.
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