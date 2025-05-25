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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-ukraynaya-ait-95-ihayi-imha-etti-1096488492.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 95 İHA’yı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 95 İHA’yı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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moskova
ukrayna
bryansk
hava savunma
belgorod
tula
kırım
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'yı imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “24 Mayıs akşamı Moskova saatiyle 20.00 ile 25 Mayıs saat 0.00 arasında, çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA hava savunma güçleri tarafından engellendi” denildi.Hava savunma güçleri tarafından vurulan İHA’lar:Bryansk bölgesi toprakları üzerinde 30Belgorod bölgesi toprakları üzerinde 20Kursk bölgesi üzerinde 17Orel bölgesi üzerinde16Kaluga bölgesi üzerinde 5Tula bölgesi üzerinde 4Moskova bölgesi üzerinde 2Kırım üzerinde 2
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rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna, bryansk, hava savunma, belgorod, tula, kırım
rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna, bryansk, hava savunma, belgorod, tula, kırım

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 95 İHA’yı imha etti

01:07 25.05.2025
© SputnikRusya hava savunma güçleri
Rusya hava savunma güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'yı imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “24 Mayıs akşamı Moskova saatiyle 20.00 ile 25 Mayıs saat 0.00 arasında, çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA hava savunma güçleri tarafından engellendi” denildi.
Hava savunma güçleri tarafından vurulan İHA’lar:
Bryansk bölgesi toprakları üzerinde 30
Belgorod bölgesi toprakları üzerinde 20
Kursk bölgesi üzerinde 17
Orel bölgesi üzerinde16
Kaluga bölgesi üzerinde 5
Tula bölgesi üzerinde 4
Moskova bölgesi üzerinde 2
Kırım üzerinde 2
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