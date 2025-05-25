https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-ukraynaya-ait-95-ihayi-imha-etti-1096488492.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 95 İHA’yı imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 95 İHA’yı imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T01:07+0300

2025-05-25T01:07+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'yı imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “24 Mayıs akşamı Moskova saatiyle 20.00 ile 25 Mayıs saat 0.00 arasında, çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA hava savunma güçleri tarafından engellendi” denildi.Hava savunma güçleri tarafından vurulan İHA’lar:Bryansk bölgesi toprakları üzerinde 30Belgorod bölgesi toprakları üzerinde 20Kursk bölgesi üzerinde 17Orel bölgesi üzerinde16Kaluga bölgesi üzerinde 5Tula bölgesi üzerinde 4Moskova bölgesi üzerinde 2Kırım üzerinde 2

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-odessaya-askeri-kargo-tasiyan-bir-gemiyi-vurdu-1096484824.html

moskova

ukrayna

bryansk

belgorod

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rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna, bryansk, hava savunma, belgorod, tula, kırım