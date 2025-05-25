https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-ukraynaya-ait-95-ihayi-imha-etti-1096488492.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 95 İHA’yı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 95 İHA’yı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T01:07+0300
2025-05-25T01:07+0300
2025-05-25T01:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
moskova
ukrayna
bryansk
hava savunma
belgorod
tula
kırım
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'yı imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “24 Mayıs akşamı Moskova saatiyle 20.00 ile 25 Mayıs saat 0.00 arasında, çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA hava savunma güçleri tarafından engellendi” denildi.Hava savunma güçleri tarafından vurulan İHA’lar:Bryansk bölgesi toprakları üzerinde 30Belgorod bölgesi toprakları üzerinde 20Kursk bölgesi üzerinde 17Orel bölgesi üzerinde16Kaluga bölgesi üzerinde 5Tula bölgesi üzerinde 4Moskova bölgesi üzerinde 2Kırım üzerinde 2
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moskova
ukrayna
bryansk
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rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna, bryansk, hava savunma, belgorod, tula, kırım
rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna, bryansk, hava savunma, belgorod, tula, kırım
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 95 İHA’yı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA'yı imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “24 Mayıs akşamı Moskova saatiyle 20.00 ile 25 Mayıs saat 0.00 arasında, çoğu Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait uçak tipi 95 İHA hava savunma güçleri tarafından engellendi” denildi.
Hava savunma güçleri tarafından vurulan İHA’lar:
Bryansk bölgesi toprakları üzerinde 30
Belgorod bölgesi toprakları üzerinde 20
Kursk bölgesi üzerinde 17
Kaluga bölgesi üzerinde 5
Moskova bölgesi üzerinde 2