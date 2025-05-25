https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rus-hava-savunmasi-son-7-saat-icinde-rusyanin-5-bolgesinde-51-ukrayna-ihasi-imha-etti-1096504931.html

Rus hava savunması son 7 saat içinde Rusya'nın 5 bölgesinde 51 Ukrayna İHA'sı imha etti

Rus hava savunması son 7 saat içinde Rusya'nın 5 bölgesinde 51 Ukrayna İHA'sı imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin öğle saatlerinden itibaren bu yana Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 51 insansız hava aracını... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T21:06+0300

2025-05-25T21:06+0300

2025-05-25T21:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri bugün Moskova saatiyle 13.00 - 20.00 arasında (TSİ ile aynı) Kursk, Oryol, Tula, Moskova ve Kaluga bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 51 insansız hava aracı düşürüldü.Açıklamada, "25 Mayıs günü, Moskova saatiyle 13.00 - 20.00 arasında (TSİ ile aynı) görevdeki hava savunma sistemleri Kursk Bölgesi üzerinde 23, Oryol Bölgesi üzerinde 12, Tula Bölgesi üzerinde 11, Moskova Bölgesi üzerinde 6 ve Kaluga Bölgesi üzerinde bir İHA olmak üzere Ukrayna'ya ait 51 adet uçak tipi insansız hava aracını imha etti" ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla her gün saldırı girişimlerinde bulunuyor. Moskova ve bölgesindeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının tamamı Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rus-hava-savunma-gucleri-moskovaya-dogru-hareket-eden-6-iha-daha-dusurdu-1096408932.html

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