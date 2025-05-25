https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rus-hava-savunmasi-son-7-saat-icinde-rusyanin-5-bolgesinde-51-ukrayna-ihasi-imha-etti-1096504931.html
Rus hava savunması son 7 saat içinde Rusya'nın 5 bölgesinde 51 Ukrayna İHA'sı imha etti
Rus hava savunması son 7 saat içinde Rusya'nın 5 bölgesinde 51 Ukrayna İHA'sı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin öğle saatlerinden itibaren bu yana Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 51 insansız hava aracını... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T21:06+0300
2025-05-25T21:06+0300
2025-05-25T21:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_9a3d916fe0517dd77924711009e6e7f0.png
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri bugün Moskova saatiyle 13.00 - 20.00 arasında (TSİ ile aynı) Kursk, Oryol, Tula, Moskova ve Kaluga bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 51 insansız hava aracı düşürüldü.Açıklamada, "25 Mayıs günü, Moskova saatiyle 13.00 - 20.00 arasında (TSİ ile aynı) görevdeki hava savunma sistemleri Kursk Bölgesi üzerinde 23, Oryol Bölgesi üzerinde 12, Tula Bölgesi üzerinde 11, Moskova Bölgesi üzerinde 6 ve Kaluga Bölgesi üzerinde bir İHA olmak üzere Ukrayna'ya ait 51 adet uçak tipi insansız hava aracını imha etti" ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla her gün saldırı girişimlerinde bulunuyor. Moskova ve bölgesindeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının tamamı Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rus-hava-savunma-gucleri-moskovaya-dogru-hareket-eden-6-iha-daha-dusurdu-1096408932.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_0fdfca14ff0c676b86c203bd0db96590.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus hava savunması son 7 saat içinde Rusya'nın 5 bölgesinde 51 Ukrayna İHA'sı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin öğle saatlerinden itibaren bu yana Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 51 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri bugün Moskova saatiyle 13.00 - 20.00 arasında (TSİ ile aynı) Kursk, Oryol, Tula, Moskova ve Kaluga bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 51 insansız hava aracı düşürüldü.
Açıklamada, "25 Mayıs günü, Moskova saatiyle 13.00 - 20.00 arasında (TSİ ile aynı) görevdeki hava savunma sistemleri Kursk Bölgesi üzerinde 23, Oryol Bölgesi üzerinde 12, Tula Bölgesi üzerinde 11, Moskova Bölgesi üzerinde 6 ve Kaluga Bölgesi üzerinde bir İHA olmak üzere Ukrayna'ya ait 51 adet uçak tipi insansız hava aracını imha etti" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla her gün saldırı girişimlerinde bulunuyor. Moskova ve bölgesindeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının tamamı Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.