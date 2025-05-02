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Arda Güler mesaj verdi: Yeni rakip geliyor, Real Madrid transfer listesine aldı
Arda Güler mesaj verdi: Yeni rakip geliyor, Real Madrid transfer listesine aldı
Sputnik Türkiye
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlandığı bu sezonda yeni bir transfer rekabetiyle daha karşı karşıya. İspanyol basını, kulübün... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T07:27+0300
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arda güler, real madrid, jude bellingham
arda güler, real madrid, jude bellingham

Arda Güler mesaj verdi: Yeni rakip geliyor, Real Madrid transfer listesine aldı

07:27 02.05.2025
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA
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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlandığı bu sezonda yeni bir transfer rekabetiyle daha karşı karşıya. İspanyol basını, kulübün Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham ile ilgilendiğini yazdı. Teknik direktörlük koltuğunda değişiklik beklenirken, Arda’nın geleceği belirsizliğini koruyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'da beklentilerin uzağında kalan Real Madrid, sezon sonu büyük değişimlere hazırlanıyor. Eleştiri oklarının hedefinde olan Carlo Ancelotti’nin kulüpten ayrılması bekleniyor. Yerine Xabi Alonso’nun getirilmesi gündemde.

Arda Güler’e yeni orta saha rakibi

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA, Real Madrid’in yeni sezon için orta sahaya transfer yapmayı planladığını yazdı. Haberde, kulübün Sunderland’de forma giyen Jobe Bellingham ile ilgilendiği belirtildi. Bu gelişme, forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler’in rekabetini daha da artırabilir.

Bellingham kardeşler aynı formayı mı giyecek?

Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham, bu sezon İngiltere Championship’te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Real Madrid scout ekibi tarafından takip edildiği öne sürüldü. Eğer transfer gerçekleşirse, Arda Güler’in rolü daha da sınırlanabilir.

Arda Güler'den dikkat çeken paylaşım

Genç yıldız, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla gündeme geldi. Paylaşımda, “Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz” ifadelerinin yer aldığı bir replik dikkat çekti. Bu mesaj, forma şansı bulamamasına gönderme olarak yorumlandı.

Bu sezon 12 gole etki etti

20 yaşındaki on numara, bu sezon Real Madrid formasıyla 37 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 4 gol ve 8 asist kaydederek toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.
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