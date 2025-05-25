https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/queenin-solisti-freddie-mercurynin-gizli-bir-kizi-oldugu-iddia-ediliyor-1096494240.html

Queen'in solisti Freddie Mercury'nin gizli bir kızı olduğu iddia ediliyor

Queen'in solisti Freddie Mercury'nin gizli bir kızı olduğu iddia ediliyor

Sputnik Türkiye

Queen'in solisti Freddie Mercury hakkında çıkan son biyografik kitaba göre Mercury'nin 1976'da yaşadığı bir ilişkiden kızı olduğu ve uzun yıllar gizli tuttuğu... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T13:53+0300

2025-05-25T13:53+0300

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Queen grubunun solisti Freddie Mercury'nin yeni biyografisine göre, 1991'deki ölümüne kadar yakın ilişki içinde olduğu gizli bir kızı vardı. İddia, Freddie Mercury hakkında birden fazla biyografik kitap yazan İngiliz gazeteci ve yazar Lesley-Ann Jones'tan geldi.Mercury hakkında son yazılan biyografik "Love, Freddie" adlı kitap, çocuğun 1976 yılında 'yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı ilişki sırasında kazara olduğunu' iddia ediyor. Mercury'nin kızını düzenli olarak ziyaret ettiği ve ona sır olarak sakladığı 17 ciltlik ayrıntılı kişisel günlüklerini verdiği söyleniyor.'Çok yakın ve sevgi dolu bir ilişkimiz oldu'İngiliz medyası, ismi sadece B olarak bilinen 48 yaşındaki kadının yazara konuştuğunu ve Avrupa'da bir sağlık çalışanı olduğunu yazdı. Mercury'nin kızı kitaptaki açıklamasında "Doğduğum andan itibaren ve hayatının son 15 yılı boyunca çok yakın ve sevgi dolu bir ilişkimiz oldu" ifadelerini kullandı. Mercury'nin kızı kitapta ayrıca şu açıklamayı yapıyor:

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