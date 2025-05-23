https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/23-mayista-vizyon-giren-filmler-mission-impossible-son-kez-beyaz-perdede-1096451741.html

23 Mayıs'ta vizyon giren filmler: 'Mission Impossible' son kez beyaz perdede

23 Mayıs'ta vizyon giren filmler: 'Mission Impossible' son kez beyaz perdede

Sputnik Türkiye

23 Mayıs 2025 haftasında vizyona giren filmler belli oldu! Mission: Impossible – Son Hesaplaşma, Lilo ve Stiç ve Son Durak: Kan Bağı gibi dikkat çeken yapımlar bu hafta sinema salonlarında. İşte haftanın filmleri ve konuları…

2025-05-23T13:08+0300

2025-05-23T13:08+0300

2025-05-23T13:10+0300

yaşam

tom cruise

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Sinemaseverler bu hafta vizyona giren filmlerle heyecanlı zaman geçirecek. Aksiyon tutkunları, Ethan Hunt’un dünyayı tehdit eden yapay zekâya karşı mücadelesini konu alan “Mission: Impossible - Son Hesaplaşma” ile soluksuz bir serüvene çıkıyor. Ailece izlenebilecek sıcacık bir hikaye arayanlar içinse, küçük bir Hawaiili kız ile uzaylı dostunun dostluk dolu öyküsünü anlatan animasyon film “Lilo ve Stiç” perdeye geliyor. Korku ve gerilim sevenler için ise, tekrar eden kabuslarla baş etmeye çalışan genç bir kadının hayatta kalma savaşını anlatan “Son Durak: Kan Bağı” bu haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.Mission: Impossible - Son HesaplaşmaEthan Hunt ve ekibinin zorlu mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez hedefleri, yanlış kişilerin eline geçtiğinde insanlık için büyük bir tehdit oluşturabilecek yapay zekâ programı The Entity. Dünyanın kaderini belirleyecek bu teknolojiyi durdurmak için zamana karşı yarış başlıyor. Yüksek tempolu aksiyon ve gerilimin dozunu artıran yapım, serinin en kritik hesaplaşmasına sahne oluyor.Lilo ve StiçHikâye, Hawaii'de yaşayan yalnız bir kız olan Lilo'nun, dünyaya düşen sıra dışı bir uzaylı olan Stiç ile tanışmasıyla başlar. Lilo, kendisini dışlanmış hissederken Stiç de kaçak bir deney olarak yeni bir hayat arayışındadır. İkili, zamanla aralarında güçlü bir bağ kurarak birbirlerinin eksik yanlarını tamamlamaya başlar. Stiç, Lilo’nun parçalanmış ailesini bir araya getirmesine yardım ederken, kendisi de ait olmanın ne demek olduğunu öğrenir. Film, dostluk, aidiyet ve ailenin gücünü sıcak ve eğlenceli bir dille anlatıyor.Son Durak: Kan BağıKabuslarının ardındaki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Üniversite öğrencisi Stefanie, her gece aynı şiddet dolu rüyayla uyanırken, bu döngünün sadece bir kabus olmadığını fark eder. Ailesini bekleyen korkunç sondan kurtulmak için gizemli bir kişiyi bulması gereken Stefanie, zamanla karşılaştığı gerçeklerin düşündüğünden çok daha karanlık olduğunu keşfeder. Gerilim dozu yüksek yapım, kader, kan bağı ve korkunun iç içe geçtiği sürükleyici bir mücadeleyi perdeye taşıyor.

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