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Nikah dairelerinde 05.05.2025 yoğunluğu
Nikah dairelerinde 05.05.2025 yoğunluğu
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Çubuk ilçesinde, 05.05.2025 tarihinin anlamlı olması nedeniyle evlendirme dairesinde yoğunluk yaşandı. Bu özel tarihi seçen çiftler, nikahlarını... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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05.05.2025 tarihini anlamlı bir başlangıca dönüştürmek isteyen çok sayıda çift, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu’na akın etti. Bu özel günde evlenmek isteyen çiftler önceden randevu alarak hazırlıklarını tamamladı. Sonuç: Nikah dairesinde uzun kuyruklar, yoğun başvuru ve mutlu anlar.Başkan nikah kıydı, çiftlerin heyecanına ortak olduÇubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu özel gün için evlilik kararı alan çiftleri yalnız bırakmadı. Nikah kıyma görevini de üstlenen Demirbaş, “Bugünün anlam ve önemi çok büyük. Genç çiftlerimize mutluluklar diliyorum” sözleriyle sevincini paylaştı.'Tarihi özellikle seçtik'Nikahını bu tarihe denk getirenlerden Rümeysa Özdikmen, “Bugün özel bir tarih olduğu için mutlu günümüze bu tarihte adım atmak istedik. Geleceğimizde bugün gibi özel olur, inşallah” dedi. Bu sözlerle tarihin çiftler için ne kadar sembolik olduğuna dikkat çekti.'Mutluluğumuz da özel olsun'Damat Ahmetcan Şahan ise evlilik tarihinin sembolik yönüne vurgu yaparak, “İnşallah mutluluğumuz da özel olur” dedi. Genç çift, özel tarihin kendileri için manevi anlam taşıdığını ifade etti.Gelin Neslişah Yay, eşinin evlilik yıldönümünü unutmaması için bu tarihi özellikle seçtiklerini belirtti. “Özel bir günde evlenmekten çok mutluyum” sözleriyle hem duygusunu hem de mizahını dile getirdi.
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Nikah dairelerinde 05.05.2025 yoğunluğu

16:23 05.05.2025
© AAEvlilik
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde, 05.05.2025 tarihinin anlamlı olması nedeniyle evlendirme dairesinde yoğunluk yaşandı. Bu özel tarihi seçen çiftler, nikahlarını unutulmaz kılmak istedi.
05.05.2025 tarihini anlamlı bir başlangıca dönüştürmek isteyen çok sayıda çift, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu’na akın etti. Bu özel günde evlenmek isteyen çiftler önceden randevu alarak hazırlıklarını tamamladı. Sonuç: Nikah dairesinde uzun kuyruklar, yoğun başvuru ve mutlu anlar.

Başkan nikah kıydı, çiftlerin heyecanına ortak oldu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu özel gün için evlilik kararı alan çiftleri yalnız bırakmadı. Nikah kıyma görevini de üstlenen Demirbaş, “Bugünün anlam ve önemi çok büyük. Genç çiftlerimize mutluluklar diliyorum” sözleriyle sevincini paylaştı.

'Tarihi özellikle seçtik'

Nikahını bu tarihe denk getirenlerden Rümeysa Özdikmen, “Bugün özel bir tarih olduğu için mutlu günümüze bu tarihte adım atmak istedik. Geleceğimizde bugün gibi özel olur, inşallah” dedi. Bu sözlerle tarihin çiftler için ne kadar sembolik olduğuna dikkat çekti.

'Mutluluğumuz da özel olsun'

Damat Ahmetcan Şahan ise evlilik tarihinin sembolik yönüne vurgu yaparak, “İnşallah mutluluğumuz da özel olur” dedi. Genç çift, özel tarihin kendileri için manevi anlam taşıdığını ifade etti.
Gelin Neslişah Yay, eşinin evlilik yıldönümünü unutmaması için bu tarihi özellikle seçtiklerini belirtti. “Özel bir günde evlenmekten çok mutluyum” sözleriyle hem duygusunu hem de mizahını dile getirdi.
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