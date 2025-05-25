https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/milli-tenisci-zeynep-sonmez-fransa-acika-ilk-turda-veda-etti-1096496165.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Sputnik Türkiye

Zeynep Sönmez

2025-05-25T14:37+0300

2025-05-25T14:37+0300

2025-05-25T14:37+0300

spor

zeynep sönmez

fransa açık tenis turnuvası

tenis

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Zeynep Sönmez Fransa Açık'tan elendi.Zeynep Sönmez veda ettiSezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda elendi.Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvası, 13 numaralı seribaşı Svitolina ile dünya klasmanının 76. sırasında yer alan Zeynep Sönmez arasındaki ilk tur maçıyla başladı.Mücadeleye iyi başlayan Svitolina, ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.İkinci sette servis kırma puanlarından faydalanamayan Zeynep, maça ortak olmayı başaramadı.Svitolina, ikinci seti de 6-1 kazanarak bir saat 12 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrıldı ve adını ikinci tura yazdırdı.

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zeynep sönmez