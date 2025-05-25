Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
09:03
15 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
10:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Güce karşı sessiz saygı
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
13:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tivriz’den gelen deyim ne anlatıyor?
14:08
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
16:14
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tarık'ın ateşi ve dönüşü olmayan karar
17:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/milli-tenisci-zeynep-sonmez-fransa-acika-ilk-turda-veda-etti-1096496165.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Sputnik Türkiye
Zeynep Sönmez
2025-05-25T14:37+0300
2025-05-25T14:37+0300
spor
zeynep sönmez
fransa açık tenis turnuvası
tenis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094060661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73503af9d2ac2565b7de49f436fbfc8e.jpg
Zeynep Sönmez Fransa Açık'tan elendi.Zeynep Sönmez veda ettiSezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda elendi.Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvası, 13 numaralı seribaşı Svitolina ile dünya klasmanının 76. sırasında yer alan Zeynep Sönmez arasındaki ilk tur maçıyla başladı.Mücadeleye iyi başlayan Svitolina, ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.İkinci sette servis kırma puanlarından faydalanamayan Zeynep, maça ortak olmayı başaramadı.Svitolina, ikinci seti de 6-1 kazanarak bir saat 12 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrıldı ve adını ikinci tura yazdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/milli-tenisci-zeynep-sonmez-final-turuna-cikti-rakibi-ajla-tomljanovic-oldu-1094189392.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094060661_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_9c258f16820481e4f43846ed02a28f05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeynep sönmez
zeynep sönmez

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

14:37 25.05.2025
© AA / Mustafa YalçınZeynep Sönmez
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
Tenisçi Zeynep Sönmez sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi ve ilk turda elendi.
Zeynep Sönmez Fransa Açık'tan elendi.

Zeynep Sönmez veda etti

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvası, 13 numaralı seribaşı Svitolina ile dünya klasmanının 76. sırasında yer alan Zeynep Sönmez arasındaki ilk tur maçıyla başladı.
Mücadeleye iyi başlayan Svitolina, ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette servis kırma puanlarından faydalanamayan Zeynep, maça ortak olmayı başaramadı.
Svitolina, ikinci seti de 6-1 kazanarak bir saat 12 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrıldı ve adını ikinci tura yazdırdı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
SPOR
Milli tenisçi Zeynep Sönmez final turuna çıktı: Rakibi Ajla Tomljanovic oldu
4 Mart, 17:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала