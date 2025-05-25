https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/milli-tenisci-zeynep-sonmez-fransa-acika-ilk-turda-veda-etti-1096496165.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Sputnik Türkiye
Zeynep Sönmez
2025-05-25T14:37+0300
2025-05-25T14:37+0300
2025-05-25T14:37+0300
spor
zeynep sönmez
fransa açık tenis turnuvası
tenis
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Zeynep Sönmez Fransa Açık'tan elendi.Zeynep Sönmez veda ettiSezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda elendi.Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvası, 13 numaralı seribaşı Svitolina ile dünya klasmanının 76. sırasında yer alan Zeynep Sönmez arasındaki ilk tur maçıyla başladı.Mücadeleye iyi başlayan Svitolina, ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.İkinci sette servis kırma puanlarından faydalanamayan Zeynep, maça ortak olmayı başaramadı.Svitolina, ikinci seti de 6-1 kazanarak bir saat 12 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrıldı ve adını ikinci tura yazdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/milli-tenisci-zeynep-sonmez-final-turuna-cikti-rakibi-ajla-tomljanovic-oldu-1094189392.html
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zeynep sönmez
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Tenisçi Zeynep Sönmez sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi ve ilk turda elendi.
Zeynep Sönmez Fransa Açık'tan elendi.
Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvası, 13 numaralı seribaşı Svitolina ile dünya klasmanının 76. sırasında yer alan Zeynep Sönmez arasındaki ilk tur maçıyla başladı.
Mücadeleye iyi başlayan Svitolina, ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette servis kırma puanlarından faydalanamayan Zeynep, maça ortak olmayı başaramadı.
Svitolina, ikinci seti de 6-1 kazanarak bir saat 12 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrıldı ve adını ikinci tura yazdırdı.