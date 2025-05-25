https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/meteoroloji-uyardi-toz-tasinimi-hava-kalitesini-dusuruyor-kuvvetli-ruzgar-ve-saganak-geliyor-1096488664.html

Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı hava kalitesini düşürüyor, kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı hava kalitesini düşürüyor, kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 25 Mayıs için toz taşınımı, kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı. Trakya, İzmir ve Manisa çevresinde hava kalitesi düşecek, yağışlar etkili olacak.

2025-05-25T09:07+0300

2025-05-25T09:07+0300

2025-05-25T09:07+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Mayıs Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege ile Akdeniz'in, Karadeniz'in ve İç Anadolu'nun batısında toz taşınımı etkili olacak. Toz taşınımı ile hava kalitesi düşecek. Öğle saatlerinden itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur ,Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yerel kuvvetli yağışlara dikkatYağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken gün içinde artarak yükselecek. MARMARABALIKESİR 37°C – Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 27°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KIRKLARELİ 28°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEAFYONKARAHİSAR 33°C – Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İZMİR 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 31°C – Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.AKDENİZADANA 34°C – Az bulutlu ve açık.ANTALYA 30°C – Parçalı ve az bulutlu.HATAY 31°C – Az bulutlu ve açık.ISPARTA 33°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İÇ ANADOLUANKARA 32°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.ESKİŞEHİR 34°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.KONYA 33°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı.NEVŞEHİR 29°C – Parçalı ve az bulutlu.BATI KARADENİZBOLU 33°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KASTAMONU 31°C – Parçalı ve az bulutlu.SİNOP 26°C – Parçalı ve az bulutlu.ZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 36°C – Parçalı ve az bulutlu.RİZE 25°C – Parçalı ve az bulutlu.SAMSUN 27°C – Parçalı ve az bulutlu.TRABZON 24°C – Parçalı ve az bulutlu.DOĞU ANADOLUERZURUM 23°C – Parçalı ve az bulutlu.KARS 21°C – Parçalı ve az bulutlu.MALATYA 33°C – Parçalı ve az bulutlu.VAN 21°C – Parçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 36°C – Az bulutlu ve açık.GAZİANTEP 35°C – Az bulutlu ve açık.MARDİN 32°C – Az bulutlu ve açık.SİİRT 34°C – Az bulutlu ve açık.

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