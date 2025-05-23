https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/hava-sicakligi-pazar-gunu-pik-yapacak-42-dereceyi-gorecek-ilceler-aciklandi-1096447550.html
Hava sıcaklığı pazar günü pik yapacak: 42 dereceyi görecek ilçeler açıklandı
Hava sıcaklığı pazar günü pik yapacak: 42 dereceyi görecek ilçeler açıklandı
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İzmir, Aydın ve Manisa başta olmak üzere Ege'de hafta sonu Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Mayıs ayı sıcaklık rekorları beklenirken... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T11:27+0300
2025-05-23T11:27+0300
2025-05-23T11:27+0300
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Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, Ege Bölgesi’nde bu hafta sonu etkili olması beklenen sıcak hava dalgasıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. İzmir, Aydın ve Manisa’nın bazı ilçelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.“Hava sıcaklıkları özellikle pazar günü pik seviyeye ulaşacak. Sıcaklıkların iç kesimlerde rekor kırmasını bekliyoruz.”Bazı i̇lçelerde 42 derece görülecekKırbaş, İzmir’in Bayındır, Tire, Torbalı, Aydın’ın iç kesimleri, Manisa’nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde sıcaklığın 41-42 derece seviyelerine ulaşacağını belirtti. Bu artışın, 90 yıllık mayıs ayı ölçüm değerlerini aşabileceği ifade edildi.Çöl tozu tehlikesi kapıdaKırbaş, sıcak hava dalgasıyla birlikte çöl tozlarının da etkili olacağını vurgulayarak, özellikle güney ve kıyı kesimlerin bu durumdan etkileneceğini söyledi:“Türkiye'nin güney ve güneybatısından esen lodos, Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgasını ve beraberinde çöl tozunu getiriyor.”Yaşlılara ve kronik hastalara uyarıRüştü Kırbaş, pazar gününe kadar sürecek sıcak günlerde vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu:“Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneşe direkt maruz kalmamalarını, kendilerini korumalarını, bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz.”Pazartesi hava sert düşecekSıcaklıkların pazartesi günü aniden 10 ila 15 derece düşeceğini belirten Kırbaş, bölgede yağışlı hava beklediklerini söyledi. Ancak bu yağışların kuraklık sorununu çözmekte yeterli olmayacağını vurguladı:“Yağış azlığımız mevcut... Barajlarımızın doluluk oranı çok düşük.”İklim değişikliğinin yeni normaliİzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaşanan bu aşırı sıcaklık dalgasının sadece mevsimsel bir anormallik olmadığını, iklim değişikliğinin etkisiyle “yeni normal”in yaşandığını vurguladı:“Bu tür ekstrem hava olayları, iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olarak artık çok daha sık ve yıkıcı şekilde yaşanıyor.”Mini yaz mı, yeni gerçeklik mi?Prof. Dr. Tağıl, yaşanan sıcaklık dalgasının geçici olmadığını, gelecekte daha uzun sürecek sıcak hava dalgalarının habercisi olabileceğini söyledi:“Mayıs ayında yaşanan bu durum, sadece 'mini bir yaz' değil, gelecekte daha uzun sürecek ve daha sık tekrarlanacak sıcaklık dalgalarının öncüsü olabilir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/meteoroloji-3-bolge-icin-saat-verdi-kavurucu-sicakliklar-etkili-oluyor-1096439351.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, aydın, i̇zmir, manisa
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, aydın, i̇zmir, manisa
Hava sıcaklığı pazar günü pik yapacak: 42 dereceyi görecek ilçeler açıklandı
İzmir, Aydın ve Manisa başta olmak üzere Ege'de hafta sonu Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Mayıs ayı sıcaklık rekorları beklenirken, çöl tozu da beraberinde geliyor. Uzmanlar, sıcaklığın pazar günü 41-42 dereceyi bulacağını ve pazartesi aniden 15 derece düşeceğini belirtti.
Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, Ege Bölgesi’nde bu hafta sonu etkili olması beklenen sıcak hava dalgasıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. İzmir, Aydın ve Manisa’nın bazı ilçelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.
“Hava sıcaklıkları özellikle pazar günü pik seviyeye ulaşacak. Sıcaklıkların iç kesimlerde rekor kırmasını bekliyoruz.”
Bazı i̇lçelerde 42 derece görülecek
Kırbaş, İzmir’in Bayındır, Tire, Torbalı, Aydın’ın iç kesimleri, Manisa’nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde sıcaklığın 41-42 derece seviyelerine ulaşacağını belirtti. Bu artışın, 90 yıllık mayıs ayı ölçüm değerlerini aşabileceği ifade edildi.
Çöl tozu tehlikesi kapıda
Kırbaş, sıcak hava dalgasıyla birlikte çöl tozlarının da etkili olacağını vurgulayarak, özellikle güney ve kıyı kesimlerin bu durumdan etkileneceğini söyledi:
“Türkiye'nin güney ve güneybatısından esen lodos, Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgasını ve beraberinde çöl tozunu getiriyor.”
Yaşlılara ve kronik hastalara uyarı
Rüştü Kırbaş, pazar gününe kadar sürecek sıcak günlerde vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu:
“Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneşe direkt maruz kalmamalarını, kendilerini korumalarını, bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz.”
Pazartesi hava sert düşecek
Sıcaklıkların pazartesi günü aniden 10 ila 15 derece düşeceğini belirten Kırbaş, bölgede yağışlı hava beklediklerini söyledi. Ancak bu yağışların kuraklık sorununu çözmekte yeterli olmayacağını vurguladı:
“Yağış azlığımız mevcut... Barajlarımızın doluluk oranı çok düşük.”
İklim değişikliğinin yeni normali
İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaşanan bu aşırı sıcaklık dalgasının sadece mevsimsel bir anormallik olmadığını, iklim değişikliğinin etkisiyle “yeni normal”in yaşandığını vurguladı:
“Bu tür ekstrem hava olayları, iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olarak artık çok daha sık ve yıkıcı şekilde yaşanıyor.”
Mini yaz mı, yeni gerçeklik mi?
Prof. Dr. Tağıl, yaşanan sıcaklık dalgasının geçici olmadığını, gelecekte daha uzun sürecek sıcak hava dalgalarının habercisi olabileceğini söyledi:
“Mayıs ayında yaşanan bu durum, sadece 'mini bir yaz' değil, gelecekte daha uzun sürecek ve daha sık tekrarlanacak sıcaklık dalgalarının öncüsü olabilir.”