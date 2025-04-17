https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kalbin-sessiz-dusmani-belirti-vermeden-oldurebilir-aniden-aort-yirtilmasi-yasama-riski-olanlar-1095452235.html
Kalbin sessiz düşmanı belirti vermeden öldürebilir: Aniden aort yırtılması yaşama riski olanlar kimler?
Kalbin sessiz düşmanı belirti vermeden öldürebilir: Aniden aort yırtılması yaşama riski olanlar kimler?
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Aort yırtılması, belirti vermeden ilerleyen ve yırtıldığında hayatı tehdit eden ciddi bir sağlık sorunudur. Yüksek tansiyon ve kolesterol hastalarının düzenli kontrollerle bu riski azaltması mümkün.
2025-04-17T08:30+0300
2025-04-17T08:30+0300
2025-04-17T08:30+0300
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı aort yırtılması vakası, bu sinsi ve ölümcül hastalığı yeniden gündeme taşıdı. Belirti vermeden ilerleyen aort anevrizması, yırtıldığında saniyeler içinde hayatı tehdit edebiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek tansiyon ve kolesterol hastalarının yılda en az bir kez tomografi ile kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.Aort yırtılması nedir?Aort yırtılması, vücudun en büyük atardamarı olan aortun iç katmanlarında bir yırtık oluşması durumudur. Bu ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur, çünkü yırtık kanın damar katmanları arasında ilerlemesine ve damarın yırtılmasına yol açabilir. Aort damarı yırtılması genellikle yüksek tansiyon, damar duvarlarında zayıflık gibi durumlar veya travma sonucu meydana gelir. Erken tanı ve tedavi hayati önem taşır, çünkü durum hızla kötüleşebilir.Kimler risk altında?Aort yırtılması riski taşıyan gruplar arasında 50 yaş ve üzeri bireyler, yüksek tansiyon hastaları, sigara kullananlar ve ailesinde benzer hastalık geçmişi olanlar bulunmaktadır. Ayrıca, Marfan sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları da riski artırmaktadır.Belirtiler nelerdir?Aort yırtılması genellikle ani ve şiddetli göğüs veya sırt ağrısı ile kendini gösterir. Diğer belirtiler arasında nefes darlığı, bayılma, şok, felç belirtileri ve nabız zayıflığı yer alır. Teşhis ve tedaviAort yırtılması teşhisi için bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi (MRA) ve transözofageal ekokardiyografi (TEE) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tedavi genellikle acil cerrahi müdahale gerektirir. Ameliyat sırasında yırtık onarılır ve hasarlı aort kısmı çıkarılarak yerine bir greft (yapay damar) yerleştirilir.Önleme yöntemleriAort yırtılmasını önlemek için düzenli sağlık kontrolleri önemlidir. Yüksek tansiyon ve kolesterol kontrol altına alınmalı, sigara ve alkol tüketimi azaltılmalı, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlık haline getirilmelidir. Ayrıca, genetik yatkınlığı olan bireylerin düzenli olarak doktor kontrolünde olması gerekmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kizilcik-serbetinde-pembe-karakterini-canlandiran-sibel-tascioglu-takipten-cikardi-senaristten-sert-1095450684.html
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aort yırtılması, aort anevrizması, yüksek tansiyon, kolesterol, kalp sağlığı, aort diseksiyonu, aort yırtılması belirtileri, aort yırtılması tedavisi, aort yırtılması risk faktörleri, aort yırtılması önleme yöntemleri
aort yırtılması, aort anevrizması, yüksek tansiyon, kolesterol, kalp sağlığı, aort diseksiyonu, aort yırtılması belirtileri, aort yırtılması tedavisi, aort yırtılması risk faktörleri, aort yırtılması önleme yöntemleri
Kalbin sessiz düşmanı belirti vermeden öldürebilir: Aniden aort yırtılması yaşama riski olanlar kimler?
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı aort yırtılması vakası, bu sinsi ve ölümcül hastalığı yeniden gündeme taşıdı. Belirti vermeden ilerleyen aort anevrizması, yırtıldığında saniyeler içinde hayatı tehdit edebiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek tansiyon ve kolesterol hastaları için önemli uyarılarda bulundu.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı aort yırtılması vakası, bu sinsi ve ölümcül hastalığı yeniden gündeme taşıdı. Belirti vermeden ilerleyen aort anevrizması, yırtıldığında saniyeler içinde hayatı tehdit edebiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek tansiyon ve kolesterol hastalarının yılda en az bir kez tomografi ile kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Aort yırtılması, vücudun en büyük atardamarı olan aortun iç katmanlarında bir yırtık oluşması durumudur. Bu ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur, çünkü yırtık kanın damar katmanları arasında ilerlemesine ve damarın yırtılmasına yol açabilir. Aort damarı yırtılması genellikle yüksek tansiyon, damar duvarlarında zayıflık gibi durumlar veya travma sonucu meydana gelir. Erken tanı ve tedavi hayati önem taşır, çünkü durum hızla kötüleşebilir.
Aort yırtılması riski taşıyan gruplar arasında 50 yaş ve üzeri bireyler, yüksek tansiyon hastaları, sigara kullananlar ve ailesinde benzer hastalık geçmişi olanlar bulunmaktadır. Ayrıca, Marfan sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları da riski artırmaktadır.
Aort yırtılması genellikle ani ve şiddetli göğüs veya sırt ağrısı ile kendini gösterir. Diğer belirtiler arasında nefes darlığı, bayılma, şok, felç belirtileri ve nabız zayıflığı yer alır.
Aort yırtılması teşhisi için bilgisayarlı tomografi (BT
) anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi (MRA) ve transözofageal ekokardiyografi (TEE) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tedavi genellikle acil cerrahi müdahale gerektirir. Ameliyat sırasında yırtık onarılır ve hasarlı aort kısmı çıkarılarak yerine bir greft (yapay damar) yerleştirilir.
Aort yırtılmasını önlemek için düzenli sağlık kontrolleri önemlidir. Yüksek tansiyon ve kolesterol kontrol altına alınmalı, sigara ve alkol tüketimi azaltılmalı, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlık haline getirilmelidir. Ayrıca, genetik yatkınlığı olan bireylerin düzenli olarak doktor kontrolünde olması gerekmektedir.