https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/isvicre-alplerinde-5-kayakcinin-cesedi-bulundu-kayakcilarin-olum-tarihleri-belirlenemedi-1096502617.html

İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi

İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi

Sputnik Türkiye

İsviçre Alpleri'nde bulunan Valais kantonundaki ünlü Zermatt kayak merkezinin üzerindeki 4 bin metre yükseklikteki Adler Buzulu'nda 5 kayakçının cansız bedeni... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T19:59+0300

2025-05-25T19:59+0300

2025-05-25T19:59+0300

dünya

i̇sviçre

kayak

kayak keyfi

kayak merkezi

kaza

kaza sebebi

buz

buz pateni

buz kütlesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086954071_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc564d402e416f3edbd58fd9c23e2f20.jpg

Alplerde bir grup kayakçının buzulun yamacında terk edilmiş kayak takımlarını fark etmesi üzerine 5 kişinin cesedi bulundu.Helikopter destekli kısa arama operasyonunda ilk iki cesedin terk edilmiş kayakların yaklaşık 200 metre yukarısındaki kar örtüsü altında tespit edildiği kalan üç cesedin ise yaklaşık 500 metre aşağıdaki vadide bulunduğu ifade edildi.Yetkililere göre, kayakçıların yüksek ihtimalle tırmanış sırasında çöken bir buz tabakasının altında kalarak metrelerce aşağıya sürüklendikleri açıklandı. Yetkililer, bölgede çığ izlerine rastlandığını ancak olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.Zermatt polisi, ölen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ölen kayakçıların planlı rotalarını bildirmedikleri için olayın ne zaman gerçekleştiğinin belirlenemediği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ispanyada-kayak-merkezinde-telesiyej-kazasi-en-az-30-kisi-yaralandi-1092825505.html

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇sviçre, kayak, kayak keyfi, kayak merkezi, kaza, kaza sebebi, buz, buz pateni, buz kütlesi, buz volkanı, çığ