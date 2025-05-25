https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/isvicre-alplerinde-5-kayakcinin-cesedi-bulundu-kayakcilarin-olum-tarihleri-belirlenemedi-1096502617.html
İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi
İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi
Sputnik Türkiye
İsviçre Alpleri'nde bulunan Valais kantonundaki ünlü Zermatt kayak merkezinin üzerindeki 4 bin metre yükseklikteki Adler Buzulu'nda 5 kayakçının cansız bedeni... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T19:59+0300
2025-05-25T19:59+0300
2025-05-25T19:59+0300
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Alplerde bir grup kayakçının buzulun yamacında terk edilmiş kayak takımlarını fark etmesi üzerine 5 kişinin cesedi bulundu.Helikopter destekli kısa arama operasyonunda ilk iki cesedin terk edilmiş kayakların yaklaşık 200 metre yukarısındaki kar örtüsü altında tespit edildiği kalan üç cesedin ise yaklaşık 500 metre aşağıdaki vadide bulunduğu ifade edildi.Yetkililere göre, kayakçıların yüksek ihtimalle tırmanış sırasında çöken bir buz tabakasının altında kalarak metrelerce aşağıya sürüklendikleri açıklandı. Yetkililer, bölgede çığ izlerine rastlandığını ancak olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.Zermatt polisi, ölen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ölen kayakçıların planlı rotalarını bildirmedikleri için olayın ne zaman gerçekleştiğinin belirlenemediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ispanyada-kayak-merkezinde-telesiyej-kazasi-en-az-30-kisi-yaralandi-1092825505.html
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i̇sviçre, kayak, kayak keyfi, kayak merkezi, kaza, kaza sebebi, buz, buz pateni, buz kütlesi, buz volkanı, çığ
i̇sviçre, kayak, kayak keyfi, kayak merkezi, kaza, kaza sebebi, buz, buz pateni, buz kütlesi, buz volkanı, çığ
İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi
İsviçre Alpleri'nde bulunan Valais kantonundaki ünlü Zermatt kayak merkezinin üzerindeki 4 bin metre yükseklikteki Adler Buzulu'nda 5 kayakçının cansız bedeni bulundu. Kayakçıların ölüm tarihleri tırmanış öncesi bildirim yapmadıkları için belirlenemedi.
Alplerde bir grup kayakçının buzulun yamacında terk edilmiş kayak takımlarını fark etmesi üzerine 5 kişinin cesedi bulundu.
Helikopter destekli kısa arama operasyonunda ilk iki cesedin terk edilmiş kayakların yaklaşık 200 metre yukarısındaki kar örtüsü altında tespit edildiği kalan üç cesedin ise yaklaşık 500 metre aşağıdaki vadide bulunduğu ifade edildi.
Yetkililere göre, kayakçıların yüksek ihtimalle tırmanış sırasında çöken bir buz tabakasının altında kalarak metrelerce aşağıya sürüklendikleri açıklandı. Yetkililer, bölgede çığ izlerine rastlandığını ancak olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.
Zermatt polisi, ölen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ölen kayakçıların planlı rotalarını bildirmedikleri için olayın ne zaman gerçekleştiğinin belirlenemediği ifade edildi.