İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
09:03
15 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
10:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Güce karşı sessiz saygı
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
13:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tivriz’den gelen deyim ne anlatıyor?
14:08
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
16:14
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tarık'ın ateşi ve dönüşü olmayan karar
17:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/isvicre-alplerinde-5-kayakcinin-cesedi-bulundu-kayakcilarin-olum-tarihleri-belirlenemedi-1096502617.html
İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi
İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi
Sputnik Türkiye
İsviçre Alpleri'nde bulunan Valais kantonundaki ünlü Zermatt kayak merkezinin üzerindeki 4 bin metre yükseklikteki Adler Buzulu'nda 5 kayakçının cansız bedeni... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T19:59+0300
2025-05-25T19:59+0300
dünya
i̇sviçre
kayak
kayak keyfi
kayak merkezi
kaza
kaza sebebi
buz
buz pateni
buz kütlesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086954071_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc564d402e416f3edbd58fd9c23e2f20.jpg
Alplerde bir grup kayakçının buzulun yamacında terk edilmiş kayak takımlarını fark etmesi üzerine 5 kişinin cesedi bulundu.Helikopter destekli kısa arama operasyonunda ilk iki cesedin terk edilmiş kayakların yaklaşık 200 metre yukarısındaki kar örtüsü altında tespit edildiği kalan üç cesedin ise yaklaşık 500 metre aşağıdaki vadide bulunduğu ifade edildi.Yetkililere göre, kayakçıların yüksek ihtimalle tırmanış sırasında çöken bir buz tabakasının altında kalarak metrelerce aşağıya sürüklendikleri açıklandı. Yetkililer, bölgede çığ izlerine rastlandığını ancak olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.Zermatt polisi, ölen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ölen kayakçıların planlı rotalarını bildirmedikleri için olayın ne zaman gerçekleştiğinin belirlenemediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ispanyada-kayak-merkezinde-telesiyej-kazasi-en-az-30-kisi-yaralandi-1092825505.html
i̇sviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086954071_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a1de46d70b92c56bc1565f5ec357125.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇sviçre, kayak, kayak keyfi, kayak merkezi, kaza, kaza sebebi, buz, buz pateni, buz kütlesi, buz volkanı, çığ
i̇sviçre, kayak, kayak keyfi, kayak merkezi, kaza, kaza sebebi, buz, buz pateni, buz kütlesi, buz volkanı, çığ

İsviçre Alpleri'nde 5 kayakçının cesedi bulundu: Kayakçıların ölüm tarihleri belirlenemedi

19:59 25.05.2025
© AP Photo / Matthias SchraderBuzul
Buzul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Abone ol
İsviçre Alpleri'nde bulunan Valais kantonundaki ünlü Zermatt kayak merkezinin üzerindeki 4 bin metre yükseklikteki Adler Buzulu'nda 5 kayakçının cansız bedeni bulundu. Kayakçıların ölüm tarihleri tırmanış öncesi bildirim yapmadıkları için belirlenemedi.
Alplerde bir grup kayakçının buzulun yamacında terk edilmiş kayak takımlarını fark etmesi üzerine 5 kişinin cesedi bulundu.
Helikopter destekli kısa arama operasyonunda ilk iki cesedin terk edilmiş kayakların yaklaşık 200 metre yukarısındaki kar örtüsü altında tespit edildiği kalan üç cesedin ise yaklaşık 500 metre aşağıdaki vadide bulunduğu ifade edildi.
Yetkililere göre, kayakçıların yüksek ihtimalle tırmanış sırasında çöken bir buz tabakasının altında kalarak metrelerce aşağıya sürüklendikleri açıklandı. Yetkililer, bölgede çığ izlerine rastlandığını ancak olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.
Zermatt polisi, ölen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ölen kayakçıların planlı rotalarını bildirmedikleri için olayın ne zaman gerçekleştiğinin belirlenemediği ifade edildi.
Dağların kalbi Dombay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
DÜNYA
İspanya'da kayak merkezinde telesiyej kazası: En az 30 kişi yaralandı
18 Ocak, 21:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала