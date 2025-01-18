https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ispanyada-kayak-merkezinde-telesiyej-kazasi-en-az-30-kisi-yaralandi-1092825505.html

İspanya'da kayak merkezinde telesiyej kazası: En az 30 kişi yaralandı

İspanya'da kayak merkezinde telesiyej kazası: En az 30 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İspanya'daki Pireneler Dağları’nda bir kayak merkezinde meydana gelen telesiyej kazasında en az 30 kişi yaralanırken, 17’sinin durumu ağır. Kazanın ardından... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T21:38+0300

2025-01-18T21:38+0300

2025-01-18T21:38+0300

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ispanya

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kayak

telesiyej

kaza

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İspanya'nın kuzeyindeki Pireneler Dağları'nda yer alan Astun Kayak Merkezi’nde bir telesiyej kazası yaşandı. Telesiyejin düşmesi sonucu en az 30 kişi yaralanırken, 17’sinin durumu ağır olduğu bildirildi. Olay, bölgedeki kayak meraklıları arasında paniğe yol açtı. Kayak merkezinin kapanmasına ve birçok kişinin kaybolmasına sebep olan bu kaza, çevredeki hastanelere çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edilmesini zorunlu kıldı.Kazanın ardından yetkililer hemen bölgeye sevk edilen ambulanslar ve helikopterlerle yaralılara müdahale etti. Başbakan Pedro Sanchez, olay karşısında duyduğu şoku dile getirerek, "Hükümet olarak tam desteğimizi sunduk ve bölgeye tüm acil durum hizmetleri gönderildi" şeklinde bir açıklama yaptı. Bölgeye 80 civarında kişinin telesiyejde mahsur kaldığı bildirilirken, kaybolanlar arasında ölü ya da ciddi şekilde yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.Astun Kayak Merkezi, kazanın ardından hemen kapatıldı ve bölgedeki güvenlik önlemleri arttırıldı. Yetkililer, telesiyejin düşme nedeninin araştırıldığını ve olayın bir daha yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

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ispanya, kış sporları, kayak, telesiyej, kaza