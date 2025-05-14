https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/konyada-yolcu-otobusu-devrildi-yaralilar-var-1096225610.html
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T16:54+0300
2025-05-14T16:54+0300
2025-05-14T17:55+0300
türki̇ye
trafik kazası
konya
otobüs
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Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/belediyelerde-yetki-paylasimi--erdogan-yeni-bir-duzene-kavusturulmasi-kacinilmaz-hale-gelmistir-1096226382.html
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konya kaza, konya trafik kazası, kaza
konya kaza, konya trafik kazası, kaza
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
16:54 14.05.2025 (güncellendi: 17:55 14.05.2025)
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.