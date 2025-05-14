https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/konyada-yolcu-otobusu-devrildi-yaralilar-var-1096225610.html

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T16:54+0300

2025-05-14T16:54+0300

2025-05-14T17:55+0300

türki̇ye

trafik kazası

konya

otobüs

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Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/belediyelerde-yetki-paylasimi--erdogan-yeni-bir-duzene-kavusturulmasi-kacinilmaz-hale-gelmistir-1096226382.html

türki̇ye

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konya kaza, konya trafik kazası, kaza