https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/iran-sinira-400-kmlik-duvar-orecegini-acikladi-yil-sonuna-kadar-tamamlanacak-1096500741.html
İran, sınıra 400 km'lik duvar öreceğini açıkladı: 'Yıl sonuna kadar tamamlanacak'
İran, sınıra 400 km'lik duvar öreceğini açıkladı: 'Yıl sonuna kadar tamamlanacak'
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Razavi Horasan eyaletinde Afganistan sınırına inşa edilen 100 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T17:01+0300
2025-05-25T17:01+0300
2025-05-25T17:07+0300
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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Razavi Horasan Eyaleti'nde sınır hattına yapılan duvar çalışmalarını inceledi.Afganistan sınırı boyunca inşa edilen 100 kilometrelik sınır duvarının tamamlandığını açıklayan Bagheri, sınır güçlendirme projesinin gelişmiş elektronik ve akıllı gözetim sistemleriyle donatılacağını belirtti. Bagheri, projenin uzun vadeli güvenliğin sağlanması, uyuşturucu, düzensiz göçün engellenmesi, kaçak mal ve yakıt için önlem olacağını duyurdu. Yıl sonuna kadar ülkenin doğu sınırına toplam 400 kilometre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde bir bariyer inşa edileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/edirne-valisi-duyurdu-turkiye-yunanistan-sinirina-duvar-orulecek-1094193571.html
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İran, sınıra 400 km'lik duvar öreceğini açıkladı: 'Yıl sonuna kadar tamamlanacak'
17:01 25.05.2025 (güncellendi: 17:07 25.05.2025)
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Razavi Horasan eyaletinde Afganistan sınırına inşa edilen 100 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını açıkladı. Planlanan proje kapsamında, doğu sınırına toplam 400 kilometre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde bir bariyer inşa edileceği ve yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Razavi Horasan Eyaleti'nde sınır hattına yapılan duvar çalışmalarını inceledi.
Afganistan sınırı boyunca inşa edilen 100 kilometrelik sınır duvarının tamamlandığını açıklayan Bagheri, sınır güçlendirme projesinin gelişmiş elektronik ve akıllı gözetim sistemleriyle donatılacağını belirtti.
Bagheri, projenin uzun vadeli güvenliğin sağlanması, uyuşturucu, düzensiz göçün engellenmesi, kaçak mal ve yakıt için önlem olacağını duyurdu. Yıl sonuna kadar ülkenin doğu sınırına toplam 400 kilometre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde bir bariyer inşa edileceği ifade edildi.