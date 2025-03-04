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Edirne Valisi duyurdu: Türkiye-Yunanistan sınırına duvar örülecek
Edirne Valisi duyurdu: Türkiye-Yunanistan sınırına duvar örülecek
Sputnik Türkiye
Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan sınırına 8.5 kilometrelik duvar inşa edileceğini ve ilerleyen dönemde tüm sınır hattında fiziki güvenlik önlemlerinin... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik önlemleri kapsamında duvar inşa edileceğini duyurdu. Şubat Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nın ardından Edirne Valiliği tarafından düzenlenen basın açıklamasında, sınır hattının güçlendirilmesi ve kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Vali Sezer "Bu yıl batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır tedbiri gerçekleştireceğiz. Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak. Başlangıç olarak 8.5 kilometrelik bir duvar inşa edilmesi planlanıyor. İlerleyen dönemlerde tüm sınır hattında bu çalışmalar genişletilecek" dedi.Geçen yıl 325 kilometrelik sınır yolunun iyileştirildiğini hatırlatan Sezer, bu yıl elektro optik kulelerin yapımı ve diğer güvenlik önlemlerinin devam ettiğini vurguladı. Vali Sezer "Doğu sınırında olduğu gibi batı sınırında da fiziki çit ve duvar yapımı için ihale süreci tamamlandı. İçişleri Bakanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle bu çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Vali Sezer "Edirne, büyük oranda göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Geçen yıla göre göçmen hareketliliğinde yüzde 93 oranında bir azalma var. Bu, alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/edirne-ipsala-sinir-kapisini-birbirine-katti-bacagindan-vurularak-yakalandi--1087876764.html
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yunanistan, türkiye, türkiye cumhuriyeti, duvar, duvar geliyor, beton duvar, istinat duvarı, yeraltı duvarı, sınır, sınır dışı, sınır kapısı, sınır ihlali
yunanistan, türkiye, türkiye cumhuriyeti, duvar, duvar geliyor, beton duvar, istinat duvarı, yeraltı duvarı, sınır, sınır dışı, sınır kapısı, sınır ihlali

Edirne Valisi duyurdu: Türkiye-Yunanistan sınırına duvar örülecek

20:42 04.03.2025 (güncellendi: 20:44 04.03.2025)
© AA / Cem GencoSuriye sınırında yer alan Hatay'da, sınır hattında yasa dışı hudut geçişi ve kaçakçılığı önlemek amacıyla yaklaşık 35 kilometrelik modüler beton duvar inşa edildi.
Suriye sınırında yer alan Hatay'da, sınır hattında yasa dışı hudut geçişi ve kaçakçılığı önlemek amacıyla yaklaşık 35 kilometrelik modüler beton duvar inşa edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA / Cem Genco
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan sınırına 8.5 kilometrelik duvar inşa edileceğini ve ilerleyen dönemde tüm sınır hattında fiziki güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Geçen yıl 325 kilometrelik sınır yolunun iyileştirildiğini belirten Sezer, elektro optik kuleler ve diğer önlemlerle sınır güvenliğinin güçlendirildiğini vurguladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik önlemleri kapsamında duvar inşa edileceğini duyurdu.
Şubat Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nın ardından Edirne Valiliği tarafından düzenlenen basın açıklamasında, sınır hattının güçlendirilmesi ve kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Vali Sezer "Bu yıl batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır tedbiri gerçekleştireceğiz. Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak. Başlangıç olarak 8.5 kilometrelik bir duvar inşa edilmesi planlanıyor. İlerleyen dönemlerde tüm sınır hattında bu çalışmalar genişletilecek" dedi.
Geçen yıl 325 kilometrelik sınır yolunun iyileştirildiğini hatırlatan Sezer, bu yıl elektro optik kulelerin yapımı ve diğer güvenlik önlemlerinin devam ettiğini vurguladı. Vali Sezer "Doğu sınırında olduğu gibi batı sınırında da fiziki çit ve duvar yapımı için ihale süreci tamamlandı. İçişleri Bakanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle bu çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Vali Sezer "Edirne, büyük oranda göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Geçen yıla göre göçmen hareketliliğinde yüzde 93 oranında bir azalma var. Bu, alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor" dedi.
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