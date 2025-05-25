https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/galatasaray-yenikapida-sampiyonluk-kutlamasi-saat-kacta-hangi-kanalda-hangi-sanatcilar-katiliyor-1096490070.html
Galatasaray, Yenikapı'da: Şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Hangi sanatçılar katılıyor?
Galatasaray, Yenikapı'da: Şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Hangi sanatçılar katılıyor?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı’da yüzbinlerce taraftarıyla kutluyor. 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak kutlama, beIN Sports Haber'den canlı ve şifresiz izlenebilecek. Kapanan yollar ve şarkıcılar burada!
2025-05-25T10:15+0300
2025-05-25T10:15+0300
2025-05-25T10:15+0300
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dua lipa
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galatasaray
trendyol süper lig
i̇stanbul valiliği
şampiyonluk
kutlama
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Sarı-kırmızılı takım ligdeki 25. şampiyonluğunu yüz binlerce taraftarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı'nda kutlayacak. Bir milyon taraftarın gelmesi beklenen kutlama öncesi Dua Lipa'nın kutlamada sahne alması için küçük bir servet istediği ise gündeme düşen kutlama haberleri arasında yer aldı. 29 yaşındaki şarkıcının gecede 5 şarkı için sarı-kırmızılı kulüpten 3.5 milyon dolar istediği öne sürüldü.Öte yandan kutlama için İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı ve çevresinde yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre, yarın saat 12.00’den başlayıp kutlamalar sona erene kadar birçok cadde ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.Bazı yollar kapanacakKapatılacak güzergahlar arasında Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi’nin sahil yönü ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bağlantılı yollar, Sahil Kennedy Caddesi’nin güney ve kuzey yan yolları, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal ve Samatya varyantları ile Mahramacı Sokak yer alıyor.Canlı ve şifresizGalatasaray, 25. şampiyonluk kutlaması ise 25 Mayıs Pazar (bugün) saat 16.00'da başlayacak kutlamalar, beIN Sports Haber kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.Hangi sanatçılar katılıyor?Galatasaray futbol takımı, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek. Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya ulaşacak.Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular, kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak. Galatasaray, organizasyonun sonunda ise şampiyonluk kupasını kaldıracak.Şampiyonluk kutlamasına Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/yenikapida-galatasarayin-sampiyonluk-kutlamasi-yarin-hangi-yollar-trafige-kapali-olacak-1096485380.html
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Galatasaray, Yenikapı'da: Şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Hangi sanatçılar katılıyor?
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğunu taraftarlarıyla Yenikapı'da kutlama hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yüzbinlerce taraftarıyla Yenikapı'da buluşuyor. Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı-kırmızılı takım ligdeki 25. şampiyonluğunu yüz binlerce taraftarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı'nda kutlayacak.
Bir milyon taraftarın gelmesi beklenen kutlama öncesi Dua Lipa'nın kutlamada sahne alması için küçük bir servet istediği ise gündeme düşen kutlama haberleri arasında yer aldı. 29 yaşındaki şarkıcının gecede 5 şarkı için sarı-kırmızılı kulüpten 3.5 milyon dolar istediği öne sürüldü.
Öte yandan kutlama için İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı ve çevresinde yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre, yarın saat 12.00’den başlayıp kutlamalar sona erene kadar birçok cadde ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.
Kapatılacak güzergahlar arasında Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi’nin sahil yönü ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bağlantılı yollar, Sahil Kennedy Caddesi’nin güney ve kuzey yan yolları, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal ve Samatya varyantları ile Mahramacı Sokak yer alıyor.
Galatasaray, 25. şampiyonluk kutlaması ise 25 Mayıs Pazar (bugün) saat 16.00'da başlayacak kutlamalar, beIN Sports Haber kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Hangi sanatçılar katılıyor?
Galatasaray futbol takımı, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek. Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya ulaşacak.
Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular, kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak. Galatasaray, organizasyonun sonunda ise şampiyonluk kupasını kaldıracak.
Şampiyonluk kutlamasına Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay katılacak.