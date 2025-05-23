https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/formula-1de-kural-degisikligi-monako-grand-prixsinde-ilk-kez-yapilacak-1096465945.html

Formula 1'de kural değişikliği: Monako Grand Prix'sinde ilk kez yapılacak

Formula 1'de kural değişikliği: Monako Grand Prix'sinde ilk kez yapılacak

Sputnik Türkiye

Formula 1, Monako Grand Prix'sinde heyecanı artırmak amacıyla bu yıl iki pit stop zorunluluğu getirdi. Bu yenilikle birlikte takımların stratejik kararlar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T18:15+0300

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Monako Grand Prix’sinde heyecanı artırmak amacıyla bu yıl tüm pilotlar için en az iki pit stop zorunlu hale getirildi.Formula 1 yönetimi, Monako Grand Prix'sinde ilk kez bu yıl gelen kuralın dar ve geçişe kapalı sokaklarıyla bilinen yarışta sıkıcılığı aşarak heyecanı yükselteceğini ifade etti. Yeni kural sayesinde takımların stratejik riskler alarak yarışı daha öngörülemez hale getirebileceği belirtildi.Geçen yıl evindeki yarışta zafere ulaşan Charles Leclerc, bu yılki antrenmanlarda da en hızlı isim oldu. Pilotlar ve takım patronları, kural değişikliğinin yarışı nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.Monako Grand Prix'si ne zaman?2025 Formula 1 sezonunun sekizinci yarışı olan Monako Grand Prix'si, 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarış, 25 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak ve 78 tur üzerinden koşulacak. Formula 1'in Monako yarışının Türkiye'de S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

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