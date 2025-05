https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/fenerbahce-monaco-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-1096491451.html

Fenerbahçe-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Monaco maçı

2025-05-25T10:50+0300

2025-05-25T10:50+0300

2025-05-25T10:56+0300

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague organizasyonunun finalinde, Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko için büyük günFinal Four'daki ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.Fenerbahçe 4. kez finaldeBaşantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak. Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.Monaco için bir ilkFransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu. Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı. Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.Monaco'nun kadrosunda kimler var?Vassilis Spanoulis yönetimindeki Monaco'nun kadrosuna Nick Calathes, Elie Okobo, Jordan Loyd, Daniel Theis gibi önemli yıldızlar da yer alıyor. Monaco'nun kadrosunda şu isimler bulunuyor:Fenerbahçe-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta?THY EuroLeague Final Four organizasyonunun final karşılaşması 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Monaco maçı S Sport'tan şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Saran Group'tan EuroLeague finalinin yayınıyla ilgili yapılan açıklamada "Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunun Türkiye'de yayıncı kuruluşu S Sport ve Sport Plus'tır. Final Four karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

