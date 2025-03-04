https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/metastatik-meme-kanseri-ile-mucadele-eden-kadinlar-ve-aileleri-macera-kavanozunda-bulusacak-1094181123.html

Metastatik meme kanseriyle mücadele eden kadınlar ve aileleri için 'macera' desteği

Metastatik meme kanseriyle mücadele eden kadınlar ve aileleri için 'macera' desteği

Sputnik Türkiye

Metastatik meme kanseri ile mücadele eden kadınların ve ailelerin bu zorlu yolculuğunda yol gösterecek olan 'Macera Kavanozu' isimli kitap Türkçe'ye çevrildi... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T14:27+0300

2025-03-04T14:27+0300

2025-03-04T14:33+0300

sağlik

meme kanseri

meme kanseri

metastatik meme kanser

macera kavanozu

kitap

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Dünyada her yıl 2.3 milyon, Türkiye ise 25 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Metastatik meme kanseri (mMK) ise hastalığın vücudun diğer bölgelerine yayılması anlamına geliyor. Bu tanıyı alan kadınların ve ailelerin bu zorlu süreçte psikososyal olarak desteklenmesiyle amacıyla hayata geçirilen 'Güçlü Ailem' kampanyası “Macera Kavanozu” kitabıyla başlatıldı. Gerçek hikayelerden ilham alınarak hayata geçirilen kitap Kanada'da bulunan Metastatik Meme Topluluğu tarafından oluşturuldu, 11 dilde anneler ve çocuklarla buluştu. Şimdi de Türkçe'ye çevrilen ve hasta yakını deneyimine sahip İtalyan sanatçı Alexandra Colombo tarafından resimlenen 'Macera Kavanozu’nda annelerinin tedavisi sürerken Zeynep ve Can’ın hayal gücüyle maceraya dönüşen yaz tatili anlatılıyor. mMK tanılı anneler çocukları için çok kaygılanıyorKitabın tanıtım toplantısında konuşan Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, mMK teşhisi alan annelerin bir yandan tedavilerini sürdürürken bir yandan da çocukları için çok endişelendiğini anlatarak, bu kitabın sunduğu umut mesajının önemine değinerek şunları söyledi: "Hastalık deneyimi olan dernek gönüllülerimizden ve takip ettiğimiz hastalardan biliyoruz ki kanser tedavi sürecinde kadınlar, pek çok sosyal ve psikolojik sorunla baş etmek zorunda kalıyorlar. Onlar için en önemli konu, çocukları oluyor. Çocuklarının, kendi yaşadıkları yorucu tedavi sürecinden olumsuz etkilenmemesini istiyorlar. Çocukları, annelerinin sağlığı konusunda büyük endişeler, korkular geliştirmesin diye çabalıyorlar. Kendi kaygılarını bırakıp, çocukların kaygılarını önlemek ya da azaltmak için ayrıca mücadele veriyorlar. mMK hakkında başlattığımız kampanyada bu hastalık hakkında bilgi vermek, toplumsal farkındalığı artırmak istiyoruz. İsteyenler bu kitaba, dernek web sayfamızdan ücretsiz ulaşabilirler”.mMK görülme oranı Türkiye'de yüzde 10mMK'nın memede oluşan kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılması anlamına geldiğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Gümüşay, bu hastalıkla mücadele eden çok sayıda kadın hasta olduğunu ve bu hastalar için tedavi sürecinin yaşam boyu devam edebileceğini anlattı. Prof. Dr. Özge Gümüşay, mMK’nin görülme oranı hakkında, şu bilgileri verdi:Klinik psikolog Sinem Çelenk ise hastalığın sadece anne için değil, ailesi ve özellikle de çocukları için derin bir duygusal yük anlamına geldiğinin altını çizerken, Macera Kavanozu kitabı gibi kaynakların, çocukların duygularını tanımalarına, ifade etmelerine ve ebeveynleriyle güvenli bir bağ kurmalarına yardımcı olacağını dile getirdi. Macera Kavanozu'nda kendi ailemi buldumKendisi de mMK tanısı alan ve tedavisi süren Duygu Ügüdür kendi yaşadıklarını ve deneyimlerini şöyle anlattı: Macera Kavanozu kitabının kendi yaşadığı deneyime çok yakın olduğunu vurgulayan Duygu Ügüdür, “Kitapta anlatılanlar yalnızca bir öykü değil, ailemizin de bir gerçeği. Biz bunları hep yaşıyoruz. Bu kitapta kendi ailemi buldum sanki. Bu süreçle başa çıkmakta zorluk çeken başka kadınlar için de bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ailenin bireylerinden birinde mMK varsa, çevresindeki herkesin psiko-sosyal olarak desteklemesi, ailenin mücadele gücünü artırır. Hasta için ailesi, için çok önemli destekleyici bir faktör.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/4-subat-dunya-kanser-gunu-erken-teshis-hayat-kurtarir-isiklandirmasi-1093359156.html

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